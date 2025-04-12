انتوا قدها .. حاتم صلاح يوجه رسالة دعم لفريق الزمالك

وجّه الفنان حاتم صلاح رسالة دعم قوية للاعبي نادي الزمالك، وسط حالة الإحباط والحزن التي يعيشها جمهور الفريق في الفترة الحالية.

وقال حاتم صلاح عبر حسابه بموقع "انستجرام": "فرقة الزمالك العظيمة الجمهور زعلان حبه ومحبط حبتين وعارف أنها صعبة وبتصعب بس انتوا قدها".





وأضاف: "الكابتن أحمد حمدي والكابتن عمر جابر والكابتن ناصر ماهر الكابتن حسام عبدالمجيد الكابتن أحمد فتوح الكابتن محمد شحاتة الكابتن دونجا الكابتن ونش.. انتوا الأمل في العيون مستنين منكوا كتير واتمني ماتخذلوش الجمهور اللي زعلان".

كلمات حاتم صلاح لاقت تفاعل واسع على منصات التواصل، واعتبرها كثيرون تذكرة مهمة للاعبين بأن وراءهم جمهور عظيم لا يفقد الأمل.