هلا السعيد تستعرض أنوثتها في إطلالة جذابة .. شاهد

خطفت الفنانة هلا السعيد انظار متابعيها في أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هلا السعيد بإطلالة أنوثية، حيث ارتدت فستان بالون الاسود طويلًا أبرز رشاقة خصرها، ووضعت لمسات من المكياج الناعم مرتكزًا على الكحل لتبرز جمال عينيها وأحمر الشفاه.

وشاركت هلا السعيد في رمضان المنقضي بمسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، ميسليم، دياب، حمزة العيلي. تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج.





مشاركة هلا السعيد في "حدوتة منسية"

وفي سياق منفصل، تشارك هلا السعيد في مسلسل "حدوتة منسية" والمسلسل من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهمي، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفى منصور، علاء قوقة، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين.

آخر أعمال هلا السعيد

والجدير بالذكر أن آخر أعمال هلا السعيد حكاية "روحي فيك" من بطولة عائشة، محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسي، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي وإنتاج أحمد عبد العاطي، وتدور أحداثها في إطار رعب نفسي مليء بالتشويق.