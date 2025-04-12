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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من المحكمة ضد سائق أنهى حياة زوجته وألقى الجثة بالصحراء

لتأكلها الحيوانات.. قرار من المحكمة ضد سائق أنهى حياة زوجته وألقى جثتها بالصحراء
لتأكلها الحيوانات.. قرار من المحكمة ضد سائق أنهى حياة زوجته وألقى جثتها بالصحراء
إسلام دياب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الوايلي حبس حارس عقار متهم بقتل زوجته وإلقاء جثتها في صحراء زهراء المعادي لتأكلها الحيوانات 15 يوما على ذمة التحقيق.

“تلقى قسم شرطة الوايلي بلاغا من عامل يفيد بتغيب شقيقته، وعدم عثوره على زوجها، وإغلاق شقتها، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى الشقة، وبكسر الباب عثر على آثار دماء على الأرض، وبتكثيف الجهود تم القبض على زوج المبلغ بتغيبها.

وباستجوابه اعترف بقتل زوجته ثم قام بحمل جثتها داخل مرتبة وألقاها في صحراء زهراء المعادي لتنهشها الحيوانات، من جانبها تكثف الأجهزة الأمنية جهودها في البحث عن الجثة لاستخراجها واستكمال التحقيقات، كما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على ملابسات الواقعة.

على جانب آخر، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس حبس سائق توك توك متهم بالشروع في قتل زميله وإشعال النار فيه،  15 يوما على ذمة التحقيق.

ألقى سائق توك توك بنزين على شاب خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية المرور ثم أشعل النار فيه فأوقعه مصابا إصابات بالغة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أرسلت المستشفى العام إخطارا إلى قسم شرطة عين شمس يفيد باستقبالها شابا مصابا بحروق خطيرة ويخضع للعلاج، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات وسؤال شهود العيان تبين أن مشاجرة نشبت بين سائق توك توك وشاب بسبب خلاف حول أولوية المرور قام خلالها الأول بإلقاء جزء من بنزين معه في جركن على جسد الثاني ثم ألقى عليه عود ثقاب لتتصاعد النيران من الشاب مشيرين إلى أنهم سمعوا المتهم يقول للمجني عليه «هموتك محروق».

تدخل الأهالي لإطفاء الشاب ومنع الجريمة وقاموا بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعقب تقنين الإجراءت تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، وبعرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.

قاضي المعارضات محكمة جنح الوايلي حارس عقار تجديد حبس قتل زوجته

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