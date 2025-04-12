الاستخدام الآمن للمبيدات.. دورة تدريبية في المركزي للحشائش

يواصل المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية دوره الإرشادي والتدريبي للمزارعين وتنفيذاً لتوجيهات الاستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وبرعاية الدكتورة عزه السيد خفاجي مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش.

ويقيم المعمل ضمن أنشطته التدريبية دورته التدريبية السادسة في مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة في الفترة من ١٣-١٥ أبريل تحت عنوان " الاستخدام الصحيح والامن لمبيدات الحشائش".

ومن جانبها قالت الدكتورة عزة خفاجي مدير المعمل ان الدورة ستركز على معاملات مكافحة الحشائش قبل الحصاد، خاصة أن هناك بعض المحاصيل قد دخلت في طور النضج الكامل، ولابد من التنبيه على المزارعين بضرورة التخلص من الحشائش المتبقية من عمليات المكافحة السابقة، وذلك بنقاوتها يدوياً وأخرجها بعيدا عن الحقل حتى لا تفرط بذورها داخله وتجدد العدوي العام القادم.

وبينت د. خفاجي أن المعمل سيستمر في تقديم خدماته إلى المزارعين حتى الوصول إلى فترة حصاد المحصول، وذلك بالتوجيهات والتوصيات الخاصة بذلك.

وأشار الدكتور عادل فكار وكيل المعمل للارشاد والتدريب إلى أن هذه الدورة تأتي في فترة مهمة من عمر المحاصيل التي أوشكت على النضج ويهتم المعمل بتوجيه المزارعين والمهندسين بأهمية حماية المحاصيل الزراعية في الموسم القادم من الإصابة بالحشائش، وعمل الخطوات الوقائية بالتخلص من الحشائش قبل نضجها.

وأوضح أن الدورة ستوضح أنواع الحشائش المنتشرة في الزراعات المصرية والخسائر التي تسببها على المحاصيل، وكذلك طرق استخدام مبيدات الحشائش وانواع آلات الرش وكيفيه استخدامها، بالإضافة إلى طرق مكافحة الحشائش في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر والجسور والمصارف.

وتستهدف والدوره مهندسي الإرشاد والمكافحة وكبار الزراع .