مفاجأة في التحقيقات بانهيار أجزاء عقار بالوايلي

أفادت التحقيقات بحادث انهيار عقار بالوايلي بوجود تقرير صادر من الحي أن المنزل من مباني السبعينيات ومتهالك وصادر له قرار إزالة، وأمرت النيابة باستدعاء مالكه لسماع أقواله.

شهدت منطقة الوايلي في القاهرة، سقوط أجزاء لمنزل سكنى قديم مكون من 3 طوابق، دون وقوع أى إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من عقار سكنى قديم بدائرة قسم شرطة الوايلي مكون من 3 طوابق.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان الواقعة، وتبين سقوط سقف غرفة بالطابق الأرضي دون وقوع أى خسائر بشرية.

وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار، وإخلاء السكان من العقار مع إخطار إدارة التنظيم ولجنة هندسية تابعة لجامعة القاهرة للمعاينة وتحديد مدى سلامة العقار.