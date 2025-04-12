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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي ضد كريستال بالاس "فيديو"

عمر مرموش
عمر مرموش
إسراء أشرف

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الثاني لمانشستر سيتي ليمنح فريقه التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس، في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتشير نتيجة الشوط الأولـ إلى تعادل مانشستر سيتي حاليًا مع كريستال بالاس بنتيجة 2-2.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: أورايلي، جفارديول، روبن دياز، ريكو لويس

الوسط: جندوجان، كوفاسيتش، جونزاليس

الهجوم: مكاتي، دي بروين، مرموش.

عمر مرموش يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

🇪🇬⚽️ عمر مرموش يعيد مانشستر سيتي إلى المباراة بهدف التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس!

👏 اللاعب المصري دائماً في المكان المناسب#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/89wrL6Bzpe

— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2025

عمر مرموش مرموش مانشستر سيتي كريستال بالاس الدوري الإنجليزي

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