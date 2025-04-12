عمر مرموش يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي ضد كريستال بالاس "فيديو"

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الثاني لمانشستر سيتي ليمنح فريقه التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس، في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتشير نتيجة الشوط الأولـ إلى تعادل مانشستر سيتي حاليًا مع كريستال بالاس بنتيجة 2-2.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: أورايلي، جفارديول، روبن دياز، ريكو لويس

الوسط: جندوجان، كوفاسيتش، جونزاليس

الهجوم: مكاتي، دي بروين، مرموش.

عمر مرموش يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي ضد كريستال بالاس