عمر مرموش يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي ضد كريستال بالاس "فيديو"

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الثاني لمانشستر سيتي ليمنح فريقه التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس، في مباراة ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
وتشير نتيجة الشوط الأولـ إلى تعادل مانشستر سيتي حاليًا مع كريستال بالاس بنتيجة 2-2.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:
حراسة المرمى: إيدرسون
الدفاع: أورايلي، جفارديول، روبن دياز، ريكو لويس
الوسط: جندوجان، كوفاسيتش، جونزاليس
الهجوم: مكاتي، دي بروين، مرموش.
عمر مرموش يسجل هدف التعادل لمانشستر سيتي ضد كريستال بالاس
🇪🇬⚽️ عمر مرموش يعيد مانشستر سيتي إلى المباراة بهدف التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس!
👏 اللاعب المصري دائماً في المكان المناسب#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/89wrL6Bzpe
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2025