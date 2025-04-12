محظوظون باستمراره.. مدافع ليفربول يعلق على تمديد عقد صلاح

أبدى آندي روبرتسون، مدافع فريق ليفربول، سعادته باستمرار الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، خلال السنوات المقبلة، بعد تمديد عقده موسمين.



وقال روبرتسون في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "أنا سعيد جدًا، صلاح لاعب كبير وشخص رائع داخل غرفة الملابس، كان له دور كبير في نجاحنا هذا الموسم وفي المواسم الماضية، توقيعه على عقد جديد خبر جميل لكل شخص في ليفربول، وخصوصًا لمحمد نفسه، رأيته قبل قليل وكان مبتسمًا بشكل واضح، أتمنى أن تستمر سعادته".



استمرار صلاح



وتابع: "على المستوى الشخصي أنا سعيد كصديق له، وعلى المستوى المهني كلاعب في الفريق، أنا فخور ببقائه معنا".



وعن دوره في الفريق، اختتم: "صلاح لاعب مهم جدًا لنا، هو نجم الفريق، يسجل ويصنع الأهداف، وهو أكثر من قدّم الإضافة هذا الموسم، من الضروري الاحتفاظ بلاعبين مثله، خاصةً في نادٍ كبير مثل ليفربول، نحن محظوظون ببقائه ونتمنى أن يواصل تقديم الأرقام المميزة".