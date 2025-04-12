وزير خارجية عمان: توسطنا بين واشنطن وطهران للتوصل لاتفاق عادل

أكد وزير خارجية عمان، ان عمان توسطت بين واشنطن وطهران لبدء المفاوضات بهدف التوصل لاتفاق عادل، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية ”.



وقال وزير الخارجية العماني:" المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة جرت في أجواء ودية".

وتابع وزير خارجية عمان: سنواصل العمل معا وبذل مزيد من الجهود للمساعدة في تحقيق السلام والأمن".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن إيران "لا يمكنها امتلاك سلاح نووي"، وذلك قبيل محادثات في نهاية الأسبوع حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية "اير فورس وان"، "أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة. لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".

وتأتي تصريحات ترامب قبل ساعات من لقاء مبعوثه ستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في عُمان.