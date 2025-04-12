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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 12-4-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

يستمر صعود الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم السبت لليوم الثالث على التوالي منذ الأربعاء الماضي بقيمة اقتربت من 300 جنيه في الجرام الواحد.

سعر الذهب في القاهرة

وفقا لتحركات جرام الذهب داخل محلات الصاغة المصرية والتي شهدت صعودا جديدا قيمته 40 جنيها منذ ختام تعاملات أمس الجمعة.

سعر الذهب اليوم 

وظهرت زيادت الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية على مستوي محلات الصاغة المنتشرة في مصر، بالتزامن مع اعلان الحكومة تحركات جديدة في أسعار المحروقات صبيحة أمس الجمعة.

سعر عيار 24 اليوم السبت

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5360 جنيها للبيع و 5382 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم السبت

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 4690 جنيها للبيع  و4710 جنيها للبيع

سعر عيار 18 اليوم السبت

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة نحو 4020 جنيها للبيع و 4037 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم السبت

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3126 جنيها للبيع و 3140 جنيها للشراء

سعر  الجنيه الذهب ليوم السبت

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 37.52 ألف جنيه للبيع و37.69 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم السبت

وأخيرا بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3238 دولار للبيع و 3239 دولار للشراء.

مصنعية الذهب

وفقا لتقارير سعرية يتم احتساب مصنعية الذهب علي أساس قطعي بمعني تتراوح بين 70 جنيها بما لايجاوز 200 جنيه بخلاف نسبة الضرائب على القيمة المضافة المحتسبة على المشغولات الذهبية.

ويعتبر الذهب وفقا لمحللين وخبراء؛ بأنه مخزنا للقيمة وهو الملاذ الآمن للثروات في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار العملات.

يلجأ المستهلكون عادة في أوقات الكساد وارتفاع نسب التضخم لإكتناز الثروات والحفاظ علي قيمة المدخرات والأموال في أحلك الظروف الاقتصادية.

سعر عيار 21 اليوم سعر الذهب في الصاغة اليوم سعر عيار 24 اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الذهب بالمصنعية اليوم

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