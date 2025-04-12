أحمد موسى: حان الوقت لفتح ملف امتلاك إسرائيل لسلاح نووي في الشرق الأوسط

علق الإعلامي أحمد موسى، على المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سلطنة عمان .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المحادثات تتحدث عن البرنامج النووي الإيراني ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" حان الوقت لفتح ملف امتلاك إسرائيل سلاحا نوويا في الشرق الأوسط".

وأكمل أحمد موسى :" مينفعش إسرائيل تمتلك بمفردها سلاحا نوويا في الشرق الأوسط ".

ولفت أحمد موسى :" إيران لما كانت بتحاول تحصل على سلاح نووي العالم كله بيقف ضدها وأولهم أمريكا، ويجب أن يتحدث الإعلام العربي والعالمي عن أسباب امتلاك إسرائيل سلاح نووي".



