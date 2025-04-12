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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار .. كيف تخفض استهلاك الوقود في سيارتك

بعد زيادة أسعار الوقود.. كيف تخفّض استهلاك البنزين والسولار في سيارتك
بعد زيادة أسعار الوقود.. كيف تخفّض استهلاك البنزين والسولار في سيارتك
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كيف أخفض استهلاك البنزين في السيارة ؟ سؤال مهم يتبادر إلى أذهان الملايين من قائدي السيارات، خصوصًا الأسعار الجديدة للبنزين والسولار التي أقرتها لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول والتعدين، صباح أمس الجمعة، لذا نقدم هنا نصائح لتخفيض استهلاك السيارات من البنزين والسولار. 

نصائح لتقليل استهلاك وقود السيارة

لا تدع المحرك يعمل من دون حاجة

تشغيل المحرك في أثناء التوقف مدةً طويلة يؤدي إلى استهلاك غير ضروري للوقود، لذا إذا كنت في وضع انتظار أو توقف في زحام شديد من دون تحرّك، من الأفضل لك إيقاف تشغيل المحرك، لتفادي الهدر غير الضروري، وتقليل استهلاك الوقود.

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بعد زيادة أسعار الوقود.. كيف تخفّض استهلاك البنزين والسولار في سيارتك
بعد زيادة أسعار الوقود.. كيف تخفّض استهلاك البنزين والسولار في سيارتك

قد سيارتك بهدوء وتوازن

خفف السرعة، وتجنب التسارع المفاجئ، لأن القيادة العنيفة تستهلك وقودًا أكثر، كما تؤثر على كفاءة السيارة. 

راقب ضغط الإطارات بانتظام

راقب ضغط الإطارات دائمًا، لأن الإطارات غير المضبوطة تستهلك وقودًا أكثر، كما تؤثر على كفاءة القيادة.

قلّل من استخدام التكييف

تجنب تشغيل مكيف الهواء إلا عند الضرورة، لأنه يزيد من استهلاك الوقود، وفي الأوقات التي تكون فيها الأجواء معتدلة، يفضَّل فتح النوافذ؛ لتخفيف الحمل على المحرك.

لا تحمّل سيارتك بأوزان زائدة

تجنب الحمولة الزائدة، لأنها تؤثر على استهلاك الوقود، بل احرص على إزالة الأشياء غير الضرورية من صندوق السيارة؛ لتخفيف الوزن وزيادة الكفاءة.

انتبه لنوعية الوقود المستخدم

يُفضل بعض قائدي السيارات استخدام وقود محدد لتحقيق أداء أفضل، لذا يُستحسن الاطّلاع على كتيب السيارة، أو استشارة فني الصيانة؛ لمعرفة الخيار الأمثل لمحركك.

استخدم زيت محرك عالي الجودة

اختيار زيت المحرك المناسب يخفف من الاحتكاك الداخلي، ويساعد على تحسين أداء السيارة، وبالتالي توفير البنزين.

خطط لرحلاتك بذكاء

اجمع مشاويرك في رحلة واحدة، بدلًا من القيام بعدة رحلات قصيرة، لتجنب تشغيل المحرك على نحو متكرر، ما يؤدي إلى استهلاك أكبر للوقود.

احرص على صيانة السيارة بانتظام

الصيانة الدورية للمحرك واستبدال فلتر الهواء والبوجيهات في الوقت المناسب، يساعدان على تحسين أداء السيارة، وتقليل استهلاكها للوقود، فكثير من السائقين وأصحاب السيارات يهملون الصيانة الدورية لسياراتهم، ما يؤثر سلبًا على معدل استهلاك البنزين، فمثلًا تجنب تغيير الزيت وفلتر الزيت في مواعيدهما، يقلل من كفاءة المحرك، ويزيد من استهلاك الوقود.

أسعار البنزين الجديدة

- بنزين 95.. 19 جنيها / لتر 

- بنزين 92.. 17.25 جنيها / لتر

- بنزين 80.. 15.75 جنيها / لتر

- السولار.. 15.5 جنيها / لتر

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