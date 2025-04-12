شاب ينهي حياته شنقًا في البلينا بسوهاج

أقدم شاب يدعى “محمد ا. ف. ا” 17 عامًا- طالب، على إنهاء حياته داخل منزل أسرته في مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وعثر على جثة الشاب في حوش ملحق بالمنزل، حيث قام بشنق نفسه باستخدام حبل متدلي من عرق خشبي، في مشهد أثار الحزن والدهشة بين أفراد أسرته وأهالي المركز.

تفاصيل الواقعة

عند اكتشاف الحادث، قام والد الشاب - 61 عامًا- عامل، بإنزال جثمان نجله، ثم نقله إلى مستشفى برديس المركزي في محاولة يائسة لإنقاذه.

ووصل الشاب إلى المستشفى جثة هامدة، وأعلن الأطباء عن وفاته فور وصوله.

وأوضح الأب أنه كان على علم بأن ابنه يعاني من اضطراب نفسي، ولكن لم يكن يتوقع مثل هذه النهاية المأساوية، مؤكداً أنه لا يتهم أي شخص بالتسبب في الحادث.

وأفاد التقرير الطبي الذي أعده مفتش الصحة بعد توقيع الكشف على الجثة، بأن سبب الوفاة هو هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وأكدت هذه النتائج فرضية الانتحار، حيث كانت الجثة ترتدي ملابسها كاملة، مع وجود سحجة دائرية حول الرقبة، ولم تظهر أي إصابات أخرى على جسده.