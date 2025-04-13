أخبار الوادي الجديد | وكيل التعليم يناقش الاستعداد للامتحانات مع مديرى الإدارات .. وتربية رياضية تتألق في التصفيات النهائية للعاملين بالمصالح الحكومية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها

وكيل تعليم الوادى الجديد يناقش الاستعداد للامتحانات مع مديرى الإدارات

عقد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، اجتماع ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بحضور أسامة عز الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وذلك لمناقشة الاستعداد لامتحانات نهاية العام والوقوف على آخر المستجدات فى الإدارات التعليمية ومتابعة انتظام العملية التعليمية.

واستعرض وكيل الوزارة مع مديرى الإدارات الجاهزية والاستعداد لإجراء امتحانات إبريل، والفصل الدراسى الثانى مشيرا إلى الاطمئنان على سير خطة المناهج الدراسية وفق الخطة الوزارية وتجهيز المدارس والاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة وإلتزام الجميع بكافة المهام المكلفين بها.

وخلال اللقاء، أعرب وكيل تعليم المحافظة، عن بالغ تقديره لحرص الجميع على تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل، لافتا لدعمه الدائم و المتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للارتقاء بالمظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وفى ختام اللقاء، تم فتح باب المناقشة وطرح المقترحات والآراء ووضع حلول فورية لجميع المشكلات التى قد تعوق العمل، ووجه بالمزيد من العطاء والعمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج.

رياضية الوادي الجديد يتألق في التصفيات النهائية للعاملين بالمصالح الحكومية

برعاية الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد يشارك. فريق اللجنة الرياضية بجامعة الوادي الجديد فى التصفيات النهائية للجان الرياضية للعاملين بالمصالح الحكومية بمدينة رأس البر

وقال انور عباس رئيس مجلس الادارة اللجنة الرياضية بجامعة الوادي الجديد، أن فريق الجامعة، يشارك ضمن ٢٥ منتخب يمثلون محافظات مصر يشارك فريق الجامعة والممثل لفريق المحافظة فى التصفيات النهائية بمدينة رأس البر.



وقال أن البطولة بدأت بلقاء منتخب الجامعة مع فريق محافظة اسوان وفاز فريق الجامعة بسداسية نظيفة وتالق كل الفريق بلا استثناء يرافق البعثة انور عباس رئيس مجلس الادارة مشرفا عاما واحمد عثمان نائب رئيس المجلس اداريا للفريق .



ويتوجه مجلس الادارة بالشكر والعرفان للدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد لدعمه الدائم لكافة أنشطة اللجنة الرياضية بالجامعة وعلى وعد بتحقيق نتائج مشرفة لاعلاء اسم جامعة الوادى الجديد فى كافة المحافل.

الوادي الجديد: انتهينا من 140 مشروعا خدميا ضمن حياة كريمة بالفرافرة

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن الانتهاء من تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالفرافرة بإجمالى 140 مشروعا خدميا، على مستوى 28 قرية وتابعا على مستوى مركز الفرافرة بالمحافظة.

وذلك بقطاعات المياه والصرف ومحطات الرفع، والمجمعات الحكومية، والوحدات الصحية، ونقاط الإسعاف، والمجمعات الزراعية، ومراكز الشباب، والملاعب خماسية بنسبة 100%، كما جرى تنفيذ عدة مشروعات فى قرى مركز الفرافرة.

وتضمنت إنشاء 10 ملاعب خماسية، و8 مراكز شباب، و6 مجمعات زراعية، و8 نقاط إسعاف، و8 وحدات صحية، و6 مجمعات مصالح حكومية.

وكذلك تم التشغيل الفعلي للمشروعات التى شملت وحدات طب الأسرة بإجمالي 8 وحدات تم إنشاؤها ضمن مشروعات المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بعد انتهاء أعمال الإنشاءات ووصول المعدات والتجهيزات الطبية.

كما تم تجهيز الوحدات بأحدث الخدمات الطبية والتي تضم عيادات بالتخصصات المختلفة ومعامل تحاليل وخدمات تنظيم الأسرة وصيدلية لتوفير خدمات طبية متميزة وغير مسبوقة لأهالي القرى، كما تم تشغيل المجمعات الحكومية بباقي قرى المركز تدريجيا.