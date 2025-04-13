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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل يناقش التحديات الجامعية.. ليلى عز العرب: «عايشة» فرصة جديدة لتقديم شخصية مميزة

الفنانة ليلي عز العرب
الفنانة ليلي عز العرب
أوركيد سامي

تألقت الفنانة القديرة ليلى عز العرب في مسلسل "عايشة الدور " الذي تم عرضه في ماراثون دراما رمضان 2025.

قالت الفنانة ليلى عز العرب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "قدمت شخصية مديرة الجامعة الدكتورة تيسير، وهي امرأة شديدة ونظامية، ولكن في نفس الوقت طيبة ودائمًا تنصح الطلاب".

واستطردت ليلى عز العرب: "سعيدة بالتعاون مع الفنانة الجميلة دنيا سمير غانم.. تجربة رائعة، هي فنانة محترفة وموهوبة وتتمتع بروح جميلة، وتسعى دائمًا لأن يظهر كل العمل بشكل مميز".

اختتمت ليلى عز العرب حديثها قائلة: "سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل، فالكواليس كانت مليئة بالتعاون والإيجابية".

يدور مسلسل "عايشة الدور" حول أم مطلقة تعيش حياة مليئة بالتحديات، لكنها تجد فرصة جديدة عندما تلتحق بالجامعة بدلًا من ابنة شقيقتها، التي لا تستطيع العودة إلى مصر.. تعيش عايشة حياة مزدوجة بين كونها أمًا مسؤولة وطالبة جامعية تستمتع بحياتها، مما يضعها في العديد من المواقف الكوميدية والدرامية.

يضم المسلسل مجموعة من الفنانين الشباب الذين تألقوا في تقديم الشخصيات المرتبطة بالحياة الجامعية والمشاكل العائلية، ومن بينهم: دنيا سمير غانم بدور "عايشة" (فاطيما في الجامعة)، ليلى عز العرب بدور "الدكتورة تيسير" رئيسة الجامعة، نور محمود بدور "دكتور حازم"، أحمد عصام السيد بدور "أيمن"، رحاب الجمل بدور "منال" زوجة والد فاطيما، أميرة أديب بدور "نسمة"، فدوى عابد بدور "داليا"، ميشيل ميلاد

فرح عزت بدور "سالي" وغيرهم الكثير من النجوم.

المسلسل من تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة ليلي عز العرب مسلسل عايشة الدور

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