فيفي عبده عن مشهد وفاتها في «العتاولة 2»: قلبي كان بينط من الجلابية

كشفت الفنانة فيفي عبده عن كواليس مشهد وفاة ابنها في مسلسل “العتاولة 2”، الذي عُرض ضمن دراما رمضان 2025، مؤكدة أنها لم تكن تعلم مسبقًا بتفاصيل المشهد الذي يتضمن وفاتها ووفاة ابنها ضمن الأحداث.

وقالت فيفي عبده خلال استضافتها في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة “MBC مصر”:

“قبل مشهد الموت في العتاولة، قلبي كان بينط من الجلابية، وكنت مرعوبة ومش عارفة هدخل أعمل المشهد إزاي، لأنه كان مليان مشاعر في لحظة واحدة”.

وأضافت أن المشهد أعاد لها ذكريات مؤلمة، خاصة مشهد وفاة ابنها في مسلسل “الحقيقة والسراب”، والذي أدّى فيه الفنان طارق لطفي دور ابنها، واعتبرته من المشاهد المؤثرة في مشوارها.

كما أوضحت أنها تفاجأت بأن دورها ينتهي بالموت في الجزء الثاني من “العتاولة”، قائلة: “اتفاجئت إن ابني هيموت، وأنا كمان هموت معاه… المشهد كان مخيف، وكان نفسي أشيله قدامي معرفتش… ما شاء الله كان ملظلظ!”



أحمد السقا : “بقى ماتش الأهلي والزمالك تقسيمة!”



علّق النجم أحمد السقا بطريقته الساخرة والمعتادة على انضمام عدد من لاعبي الزمالك إلى النادي الأهلي، وقال خلال لقائه في برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب على قناة “MBC مصر”:

“الزملكاوية عمرهم ما هيزعلوا، عشان الزمالك بقى يلاعب الزمالك، لو الأحمر كسب الزمالكوية هيتبسطوا، ولو الزمالك كسب هيتبسطوا،احنا هنعتبر بعد كده أي ماتش بين الأهلي والزمالك ما هو إلا تقسيمة مدعمة ببعض اللاعبين الشباب فقط لا غير، لأن اللي بيلعبوا هنا كانوا بيلعبوا هنا”.

وفي سياق آخر، يواصل السقا حالياً تصوير فيلمه الجديد “أحمد وأحمد”، من تأليف أحمد درويش ومحمد عبد الله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشاركه البطولة الفنان أحمد فهمي.



وكان السقا قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “العتاولة 2”، والذي ضم نخبة من النجوم أبرزهم طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، وهدى الإتربي، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى



