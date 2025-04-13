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يوتيوب تطلق أداة ذكاء اصطناعي جديدة لتوليد موسيقى خلفية مجانية للفيديوهات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

يوتيوب تطلق أداة ذكاء اصطناعي جديدة لتوليد موسيقى خلفية مجانية للفيديوهات

يوتيوب
يوتيوب
احمد الشريف

بدأت منصة يوتيوب في طرح أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح لصناع المحتوى توليد موسيقى تصويرية مجانية يمكن استخدامها في مقاطع الفيديو دون الخوف من انتهاك حقوق الملكية، بحسب تقرير نشره موقع TechCrunch.

كيف تعمل الأداة الجديدة؟

في فيديو نُشر على قناة YouTube الرسمية Creator Insider، استعرضت المذيعة لورين ميزة تُدعى "مساعد الموسيقى - Music Assistant" وهي تظهر في تبويب جديد ضمن النسخة التجريبية لخدمة Creator Music.

بمجرد الدخول إلى الأداة، يمكن للمستخدم كتابة تعليمات مثل:"أريد موسيقى تحفيزية ومبهجة لمونتاج تمرين رياضي".

لتقوم الأداة فورًا بتوليد عدة مقاطع موسيقية مطابقة للوصف، يمكن للمستخدم الاستماع لها، تحميلها، وإضافتها مباشرة إلى مشروع المونتاج.

فيما ستتاح الأداة تدريجيًا للمستخدمين الذين يمتلكون صلاحية الوصول إلى منصة Creator Music.

منافسة محتدمة في عالم الموسيقى الاصطناعية

تنضم الميزة الجديدة من يوتيوب إلى عدد من الأدوات المنافسة في سوق إنتاج الموسيقى بالذكاء الاصطناعي، مثل Stability AI التي طورت نموذجًا للتوليد عبر تقنية "الانتشار" لإنتاج مقاطع صوتية خلفية.

AudioCraft وMusicGen من شركة Meta، وهما أدوات مفتوحة المصدر تعتمد على الأوامر النصية لإنتاج موسيقى متعددة الأنماط.

ليست المرة الأولى ليوتيوب مع الذكاء الاصطناعي الموسيقى

في الفترة الماضية، أطلقت يوتيوب عدة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عالم الصوتيات مثل Dream Track التي تتيح للمستخدمين دندنة لحن بسيط وتحويله إلى أغنية بأسلوب فنانين مثل T-Pain، باستخدام نموذج Lyria من DeepMind (تابعة لجوجل).

كما اطلق اليوتيوب ايضًا أداة Music Remixer التي تُمكِّن المستخدمين من "إعادة تصميم" الأغاني الشهيرة بأسلوب جديد لاستخدامها في فيديوهات Shorts القصيرة.

لماذا هذه الأداة مهمة الآن؟

تعاني العديد من قنوات اليوتيوب من مشاكل متكررة في حقوق الملكية الموسيقية، ما يؤدي إلى حجب الأرباح أو حذف الفيديوهات، وهنا تبرز قيمة "مساعد الموسيقى"، كأداة تمنح حرية إبداعية أكبر دون الخوف من الإنذارات، علاوة على تنوع في أنماط الموسيقى وفقًا لطبيعة المحتوى ،  بالاضافة إلى نأن هذة الاداة ستوفير الوقت والمال مقارنة بشراء تراخيص تجارية.

يوتيوب الذكاء الاصطناعي YouTube

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