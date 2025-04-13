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رد فعل صادم من إسلام صادق بعد تأهل منتخب الناشئين للمونديال
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل صادم من إسلام صادق بعد تأهل منتخب الناشئين للمونديال

اسلام صادق
اسلام صادق
علا محمد

علّق الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق على تأهل منتخب مصر للناشئين إلى نهائيات كأس العالم، بقيادة النجم الكبير أحمد الكأس.

وكتب صادق عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "النجم الكبير أحمد الكأس يقود منتخب الناشئين للمونديال، رغم أن الفريق لم يقدم المستوى الفني المنتظر خلال البطولة"!

وكان منتخب مصر تحت 17 سنة قد تقدم على نظيره الأنجولي بهدف نظيف بعد مرور 60 دقيقة من المباراة الفاصلة في الملحق الإفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم للناشئين (قطر 2025)، قبل أن تنتهي المباراة بفوز الفراعنة الصغار بنتيجة (2 – 1).

وسجل عبديل الزغبي هدف التقدم في الدقيقة 39، فيما فرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، وأضاع عدة فرص محققة للتسجيل.

من جانبه، أعرب أحمد الكأس، المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 سنة، عن سعادته الغامرة بالتأهل، قائلًا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أعتذر عن الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية، لكن كان لدي ثقة كبيرة في التأهل للمونديال، ولم أفقد الأمل لحظة واحدة".

وأضاف: "اتحاد الكرة قدم لنا دعما كبيرا لتحقيق هذا الحلم. سعادتي لا توصف برفع علم مصر في كأس العالم، وكان هدفي رسم البسمة على وجوه المصريين".

وأُقيمت المباراة على ملعب بن أحمد العبدي بمدينة الجديدة المغربية، وأدارها الحكم البوركيني فينسنت كابوري.

إسلام صادق منتخب الناشئين للمونديال أحمد الكأس كابوري لبطولة كأس العالم بطولة كأس الأمم الأفريقية

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