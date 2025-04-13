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تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 إبريل 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأحد 13 إبريل 2025.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تراجعت أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة ، وكذلك هبطت أسعار كرتونة البيض ، نتيجة لقلة الإقبال على الشراء خلال الآونة الأخيرة .

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 78 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها أى انخفضت حوالى 20 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 88 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 68 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 


كذلك  انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.
 

كما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

أسعار البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  210 لـ 190 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 94 إلى 100جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 60و 70جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد


انخفض سعر كرتونة البيض الأحمر ل 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 150 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 165 جنيهًا.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيهًا جملة لتباع للمستهلك بنحو 144 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100 جنيهًا جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها.

أسعار البط اليوم


تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

وفى هذا الصدد ، أكد ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن ، أن هناك انخفاض واضح فى أسعار الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية ، حيثُ وصل سعر كيلو الدواجن إلى 78 جنيها بالمزارع بعد وصوله إلى 98 جنيه ، كذلك تباع كرتونة البيض حاليا بالأسواق بـ 140  أو 150 جنيه بعد وصولها إلى سعر 180 جنيه .

أسباب انخفاض أسعار الدواجن

وأضاف "الزيني" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن انخفاض أسعار الدواجن والبيض جاء نتيجة قلة الاقبال على الشراء مع زيادة الانتاجية ، متوقعًا مزيد من الانخفاض خلال الأسبوعيين القادميين بسبب دخول انتاجية جديدة أمام المواطنين بالأسواق .

هل ارتفاع السولار يؤثر على أسعار الدواجن؟


وبسؤاله عن زيادة أسعار الدواجن الفترة المقبلة بعد ارتفاع سعر السولار أجاب :" يمكن أن تزيد التكلفة الفعلية للدواجن بنسبة تتراوح من 3لـ 4% " ، ولكن التأثير الفعلى على الأسعار يكون من العرض والطلب .

وأكد ثروت الزيني أن زيادة الإنتاج والإتاحة هى السبب الرئيسي فى ضبط أسعار الدواجن والبيض بالأسواق ، موضحًا أن زيادة الإنتاج يأتى من الحفاظ على المربيين وحل المشاكل التى تواجهه فى سبيل الإنتاج .

وتابع قائلا :" على الرغم من ارتفاع السولار والبنزين منذ ساعات قليلة لم تتأثر أسعار الدواجن بسبب زيادة الإنتاحية ، كما أن الإنتاج المتوفر بالأسواق حاليا هو نتاج دورات سابقة".

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن البيضاء الفراخ البانيه البط

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