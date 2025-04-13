التدخين أبرزها .. عادات يومية تدمر الكلى | احذرها

تُعد الكلى من أهم أعضاء الجسم البشري، إلا أن العديد من العادات اليومية التي نمارسها دون وعي بخطورتها قد تؤثر سلبًا على صحة الكلى وعلى الجسم بشكل عام.

وتشمل وظائف الكلى إزالة المياه الزائدة من الجسم، والاحتفاظ بها عند الحاجة، وتنظيم مستويات المعادن مثل الكالسيوم والفوسفات، بالإضافة إلى تنقية الدم من السموم، وفلترة الفضلات وإخراجها عن طريق البول.



لذا نقدم لك فى هذا التقرير العادات التى تدمر الكلى..

1-عدم شرب كمية كافية من الماء

يُعد الماء ضروريًا للكلى لإزالة الفضلات، قد يعرّض الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء أنفسهم لخطر تلف الكلى، خاصةً في الطقس الحار.

ويحتوي البول المُركّز الناتج عن الجفاف، على مستويات أعلى من المعادن والفضلات الأخرى، مما يزيد من خطر تكوّن حصوات الكلى والتهابات المسالك البولية، مما قد يُلحق الضرر بالكلى.

2-الإفراط في شرب الكحول

تنظم الكلى الماء في الجسم، ويمكن أن يسبب الكحول جفاف الجسم، مما يُؤثر على وظائف الكلى، كما يمكن أن يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يُلحق الضرر بالكلى.

3-التدخين

يحتوي دخان السجائر على مواد كيميائية سامة مثل الكادميوم، والتي قد تُلحق الضرر بالكلى، و يعزز التدخين الإجهاد التأكسدي، وقد يُضيّق الأوعية الدموية ويُتلف بطانتها، مما قد يؤدي إلى تلف الكلى.

4-زيادة الوزن

يُعد محيط الخصر مقياسًا جيدًا للدهون حول الخصر (السمنة المركزية)، والتي ثبت أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وهما سببان شائعان لأمراض الكلى.

5-تناول أطعمة غير صحية

الأطعمة فائقة المعالجة، هي أطعمة مُصنّعة تحتوي على مكونات مثل الدهون والسكريات والأملاح والمواد المضافة، بما في ذلك الألوان والنكهات والمواد الحافظة الاصطناعية، لتحسين مذاقها وزيادة مدة صلاحيتها.

وتشمل الأطعمة فائقة المعالجة اللحوم مثل النقانق، والمشروبات الغازية وغيرها، وترتبط هذه الأطعمة بمشاكل صحية مُختلفة، مثل السمنة وأمراض القلب وداء السكري من النوع الثاني.

6- الفيتامينات:

نقص الفيتامينات والمعادن من الفوكه والخضروات الطازجة الغنية بالبروتينات النباتية .

7- البروتين:

استهلاك كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية كاللحمة الحمراء والتي تؤدي الى الاصابة بامراض الكلى والنقرص.

8- قلة النوم :

لانه اثناء النوم تتجدد خلايا الجسم والاعضاء.

9- المسكنات

المبالغة في استخدام مسكنات الالم كالبروفين والفولتارين والاسبيرين وغيرها والتي تدمر الكلى وتؤدي الى هبوط في وظائف الكلى.

10-الكافيين:

شرب كميات كبيرة من الكافيين قي القهوة والشاي التي تؤدي الى تدمير الاوردة والشرايين وارتفاع ضغط الدم.

المصدر..إكسبريس