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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية لنظيريه العماني والإيراني وويتكوف: نأمل في حلول تسهم في التهدئة

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي خلال مكالمى لنظرائه
وزير الخارجية بدر عبدالعاطي خلال مكالمى لنظرائه
محمد على

جرت إتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع كل من "بدر البوسعيدي" وزير خارجية سلطنة عمان و"عباس عراقجي" وزير خارجية إيران و"ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، اليوم الأحد.
 

صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية بحث خلال الاتصالات المستجدات الإقليمية، وتحديدا المفاوضات التي جرت بالأمس بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في مسقط.

اطلع الوزير عبد العاطى على آخر التطورات الخاصة بسير المفاوضات، وثمن فى هذا السياق الدور البناء والحيوي الذي تقوم به سلطنة عمان الشقيقة في عملية الوساطة، مجدداً دعم مصر الكامل لكافة الجهود التي تستهدف التوصل الي حلول سياسية عبر الحوار والتفاوض وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.


كما أعرب الوزير عبد العاطي فى اتصالاته عن تقدير مصر للنهج التعاوني الذى يبديه الطرفان الأمريكي والإيراني للتوصل لتسوية سياسية عبر إعلاء لغة الحوار والتفاوض بما يفتح المجال أمام التوصل الي حلول وسط تسهم في تخفيض حدة التوتر في المنطقة.

عبر الوزير عن أمله في أن تؤدي تلك المفاوضات إلى تدشين مرحلة جديدة تسهم فى تحقيق التهدئة وخفض التوترات بالمنطقة والتطلع لسرعة التوصل لوقف اطلاق النار مستدام في قطاع غزة.
 

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بدر البوسعيدي عباس عراقجي ستيف ويتكوف اليوم الأحد

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