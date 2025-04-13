قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال 20 عاما.. 8.9 مليار دولار استثمارات سعودية في مصر عبر 8 آلاف شركة
الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلم مهامه الجديدة
الرئيس السيسي يلتقي مجتمع الأعمال القطري اليوم ويعقد لقاء موسعا مع تميم بن حمد غدا
دعاء للمريض بالشفاء.. ردده بيقين يستجيب الله لك
أمطار رعدية متقطعة علي سواحل كفر الشيخ
رئيس الوزراء يقر مواعيد إجازة أعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال
وزير قطاع الأعمال: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية
أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. ما هو الوقت المناسب لشراء الذهب؟.. أسباب الإصابة بالمرارة
صلاح لا يقارن.. رسالة موثرة من عمرو الدرديري لنجم ليفربول
التضامن الاجتماعي تطلق مبادرة " أنا موهوب" بالتنسيق مع وزارة الثقافة
رئيس "الأسقفية" مترأسا قداس أحد السعف: المسيح دخل أورشليم حاملا رسالة السلام
بـ11 ألف جنيه.. خطوات تحويل سيارتك للغاز الطبيعي بدل البنزين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. ما هو الوقت المناسب لشراء الذهب؟.. أسباب الإصابة بالمرارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:


محدش يبيع .. عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية يوجه نصائح مهمة للمواطنين

قال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ، إن الذهب مرتبط بالإحداث العالمية، متايعا: الذهب يتاثر بـ 3 عوامل وهم سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف العملة مقابل الدولار وعامل العرض والطلب.



هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب .. خبير يوجّه نصيحة للمواطنين | فيديو

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب مرتبط بالأحداث العالمية، متابعًا: "الذهب يتأثر بثلاثة عوامل، وهي: سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف العملة مقابل الدولار، وعامل العرض والطلب".



النزول المفاجئ بالوزن أبرزها.. استشاري يكشف أسباب الإصابة بالمرارة

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، إن الحالة النفسية لا يمكن أن تسبب الإصابة بالمرارة على الإطلاق، بل إن الأمر له علاقة بنوعية الطعام الذي يتم تناوله.



المحكمة الدستورية تُقر بحق المُطلّق في استرداد الشقة عند بلوغ الأبناء 15 عامًا

قال علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي، لا يُعد جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُمثل تأكيدًا لأحكام قضائية سابقة صدرت في عامي 1993 و2004.13 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بغزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط  13 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.


 

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاحد.



«الداخلية» تضع خطة أمنية ومرورية محكمة لتأمين احتفالات أحد السعف

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية ومرورية شاملة لتأمين الكنائس بمناسبة احتفالات “أحد السعف”، وتمتد لتشمل جميع المحافظات.أمطار وشتاء.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة.. وهذا موعد ارتفاع درجات الحرارة
أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من أربع إلى خمس درجات، ومازالت الكتل الهوائية الشمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مؤثرة على البلاد.



أسرار قلة الأفلام في موسم عيد الفطر وظهور الأسماء الشابة

قال مصطفى الكيلاني، الناقد الفني، إن الأعياد هي موسم الشباب لحضور الأفلام في السينما، متابعا: “فيلم سيكو سيكو حقق نجاحا واضحا خلال عرضه”.

التوك شو الذهب شعبة الذهب الجهاز الهضمي الدولار الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

رئيس الوزراء

بعد قرار التبكير.. الموعد الجديد لصرف مرتبات أبريل 2025

زيزو

مفاجأة.. زيزو تواصل مع مسؤولي الزمالك ورحب بالعودة

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

مشغولات ذهبية

متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

مشغولات ذهبية

انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

جانب من لورشة

وزارة التخطيط تنظم ورشتي عمل لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية

وزيرالتموين

وزير التموين يعقد اجتماعًا مع الإسكندرية للزيوت والصابون لبحث خطط التوسع

جنيهات ذهب

520 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

بالصور

أطعمة تهدّئ أعصابك.. اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

استخراج تصريح سفر .. الرابط والخطوات

استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر

بالأحمر الناري.. شيرين رضا تثير الجدل على مواقع التواصل في أحدث ظهور لها

شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى

طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم

طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.
طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.
طريقة ومقادير عمل الكب كيك بمذاق لا يقاوم.

فيديو

محمد ثروت

محمد ثروت: لا يوجد مقارنة بيني وبين الفنان فريد شوقي

جمال سليمان

جمال سليمان: بدأت مشواري بأدوار رومانسية.. ومينفعش أقول إني اتظلمت

حماده هلال يروج للعبة قمار

هل يروج حمادة هلال للعب القمار؟.. حقيقة الفيديو المنتشر عبر السوشيال ميديا

جمال سليمان - رؤوف عبد العزيز

رؤوف عبد العزيز: جمال سليمان أضاف الكثير في مسلسل «أهل الخطايا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: بشرى سارة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

المزيد