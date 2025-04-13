أخبار التوك شو| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. ما هو الوقت المناسب لشراء الذهب؟.. أسباب الإصابة بالمرارة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي:



محدش يبيع .. عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية يوجه نصائح مهمة للمواطنين

قال عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية ، إن الذهب مرتبط بالإحداث العالمية، متايعا: الذهب يتاثر بـ 3 عوامل وهم سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف العملة مقابل الدولار وعامل العرض والطلب.





هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب .. خبير يوجّه نصيحة للمواطنين | فيديو

قال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب مرتبط بالأحداث العالمية، متابعًا: "الذهب يتأثر بثلاثة عوامل، وهي: سعر الأوقية في البورصة العالمية، وسعر صرف العملة مقابل الدولار، وعامل العرض والطلب".





النزول المفاجئ بالوزن أبرزها.. استشاري يكشف أسباب الإصابة بالمرارة

قال الدكتور محمد المنيسي، أستاذ الجهاز الهضمي، إن الحالة النفسية لا يمكن أن تسبب الإصابة بالمرارة على الإطلاق، بل إن الأمر له علاقة بنوعية الطعام الذي يتم تناوله.





المحكمة الدستورية تُقر بحق المُطلّق في استرداد الشقة عند بلوغ الأبناء 15 عامًا

قال علاء مصطفى، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة، إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في مارس 2025 برئاسة المستشار بولس فهمي، لا يُعد جديدًا في مسألة مسكن الحضانة، بل يُمثل تأكيدًا لأحكام قضائية سابقة صدرت في عامي 1993 و2004.13 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بغزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل بسقوط 13 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم.





تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

الدولار.. استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الاحد.





«الداخلية» تضع خطة أمنية ومرورية محكمة لتأمين احتفالات أحد السعف

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية ومرورية شاملة لتأمين الكنائس بمناسبة احتفالات “أحد السعف”، وتمتد لتشمل جميع المحافظات.أمطار وشتاء.. الأرصاد تحذر من الطقس خلال الساعات المقبلة.. وهذا موعد ارتفاع درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بحوالي من أربع إلى خمس درجات، ومازالت الكتل الهوائية الشمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مؤثرة على البلاد.





أسرار قلة الأفلام في موسم عيد الفطر وظهور الأسماء الشابة

قال مصطفى الكيلاني، الناقد الفني، إن الأعياد هي موسم الشباب لحضور الأفلام في السينما، متابعا: “فيلم سيكو سيكو حقق نجاحا واضحا خلال عرضه”.