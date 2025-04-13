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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إصابة عضلية طويلة.. أحمد الجفالي يقترب من العودة لتدريبات الزمالك

الجفالي
الجفالي
إسراء أشرف

يخوض أحمد الجفالي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي استعدادًا للانضمام إلى التدريبات الجماعية.

وكان الجفالي قد تعرّض لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، مما أبعده عن المشاركة في المباريات الأخيرة للفريق.

ويسابق الجفالي الزمن للعودة إلى تدريبات الزمالك، حيث يسعى الجهاز الطبي للنادي لتجهيزه بشكل كامل للانضمام إلى التدريبات في غضون أسبوعين.

وفي المباراة المقبلة، يحل فريق الزمالك ضيفًا على حرس الحدود في السابعة مساء اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بينما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

أحمد الجفالي الجفالي الزمالك نادي الزمالك حرس الحدود

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