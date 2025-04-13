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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مخزن للأجهزة الكهربائية و4 طن ونصف بلاستيك مجهولة المصدر بأبو كبير

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية ، شَنت مديرية تموين الشرقية حملات تفتيشية مكثفة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي الرقابة وأحمد إبراهيم ومحمد قورة وحاتم راضي ، المفتشين بالمديرية بالإشتراك مع أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج ومصطفى الشحات ، المفتشين بقطاع وسط وذلك للمرور على الأنشطة التجارية بدائرة مركز ومدينة أبو كبير ، وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن لبيع الأجهزة الكهربائية يُدار بدون ترخيص ، وتم التحفظ على ( 10 ديب فريزر / 20 تلاجة / 10 بوتاجاز / 60 مروحة / 40 سخان ) بدون فواتير تدل على مصدرها  ، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6841 جنح أبو كبير .

كما تم ضبط مخزن للبلاستيك وتم التحفظ على 4 طن و500 كيلو مواد خامة لتصنيع البلاستيك ، بالاضافة إلى منتج نهائي مجهول المصدر وبدون فواتير وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6844 جنح أبو كبير.

وفي سياق متصل تم ضبط 300 لتر لبن مجهول المصدر داخل هايبر وتم تحرير محضر برقم 6842 جنح أبو كبير.

وزارة التموين محافظ الشرقية وجهاز حماية المستهلك مباحث التموين مديرية تموين الشرقية

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