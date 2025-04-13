بثنائية السعيد ومنسي.. الزمالك يهزم حرس الحدود في الدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على حرس الحدود بنتيجة 2-0، في الجولة الثانية من الدور الثاني من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء هدفي الزمالك، عن طريق عبد الله السعيد، من ركلة جزاء في الدقيقة 44 من زمن الشوط الأول، وناصر منسي في الدقيقة 89 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 38؛ ليحتل المركز الثالث في مجموعة حسم بقب الدوري الممتاز، وتوقف رصيد حرس الحدود عند النقطة 22 ليحتل المركز التاسع والأخير.

تشكيل الزمالك

خاض نادي الزمالك مباراة حرس الحدود، اليوم، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: صلاح مصدق ومحمود حمدي الونش و حسام عبد المجيد وأحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد ومحمد شحاتة ومحمود بنتايج.

خط الهجوم: مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري

وتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.