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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يعلن بدء موسم توريد القمح لعام 2025

محافظ المنيا يتابع توريد القمح
محافظ المنيا يتابع توريد القمح
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن بدء موسم توريد القمح لعام 2025، مؤكداً على أهمية هذا الموسم في دعم الأمن الغذائي الوطني، حيث تواصل المحافظة استقبال المحصول من خلال الصوامع ومراكز التجميع، وتوفير التسهيلات اللازمة للمزارعين لضمان سلاسة عمليات التوريد.

وأشار اللواء كدواني إلى أن المحافظة ستواصل جهودها لتوفير الدعم اللازم للمزارعين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التوريد وضمان سرعة صرف المستحقات المالية، وذلك في إطار حرص الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كمخزون استراتيجي.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين انه تم افتتاح الموسم بصومعة بني مزار المركزية وصومعة الشيخ فضل، حيث بلغت الكمية الموردة حتى الآن 273.911 طنًا من القمح.

مشيرا إلى ان عدد الصوامع المخصصة بطاقة استيعابية  500 الف طن من المحصول بإجمالى 42 صومعة على مستوى المراكز .

يذكر ان محافظة المنيا تخطت العام الماضى 2024 المستهدف بنسبة 132%  وتحقيق المركز الثانى من حيث توريد القمح على مستوى محافظات الجمهورية حيث تم تحقيق إنجاز كبير بتوريد نحو 430 ألف طن من القمح المحلي إلى شون وصوامع ومراكز تجميع على مستوى المحافظة .

المنيا محافظ المنيا توريد القمح

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