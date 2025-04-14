البرلمانية لحماة الوطن: الأحزاب بدأت الاستعدادات لانتخابات النواب

النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بمجلس النواب، أنه نعمل من الأن استعدادا لانتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أن المواطن سيشعر بالانتخابات مع إعلان الهيئة العليا للانتخابات عن الموعد والتفاصيل.

وقال أحمد بهاء شلبي، خلال لقاء له لبرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن الهيئة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة التي لها حق إعلان المواعيد، ولكن بالنسبة للأحزاب، بدأت فعليا في العمل من الآن.



التحديات الراهنة

وتابع أن المرحلة القادمة تتطلب قيادات وطنية واعية وقادرة على تحمل المسؤولية، والحزب ماضٍ في إعداد صفوفه للمشاركة بقوة في تشكيل برلمان يُعبّر عن الإرادة الشعبية ويدعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الراهنة