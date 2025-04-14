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الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
أسامة علي

حل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ضيفا على برنامج “كلمة أخيرة”، المذاع عبر قناة “اون”، تقديم الإعلامية لميس الحديدى وفى التقرير التالى نرصد ابرز التصريحات: 

 وزير الاستثمار: الإسراع في إنجاز الإصلاح الهيكلي أولوية
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن أكثر ما يشغله منذ توليه الحقيبة الوزارية قبل تسعة أشهر هو الإسراع في إنجاز الإصلاح الهيكلي، مؤكدًا أن عامل الوقت يمثل التحدي الأكبر في المرحلة الحالية.
 

وزير الاستثمار: إننا أمام صفحة جديدة في الاقتصاد العالمي
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا أمام صفحة جديدة في الاقتصاد العالمي تتصارع فيه أمريكا والصين على قيادية الاقتصاد.
 

وزير الاستثمار: نتفاوض مع فريق التجارة الأمريكية لتقليل الرسوم على مصر
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في معرض تعليقه على الرسوم الحمائية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على دول  كثيرة ومنها مصر أن مصر مطبق على صادراتها 10% من الرسوم الحمائية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب ستطبق على اتفاقية الكويز وغيرها من الاتفاقات المختلفة".
 

وزير الاستثمار: إجمالي استيرادنا يمثل 20% من الناتج القومي
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه جرى التعامل لفترة طويلة لأكثر من 15 عاما مع ملف التجارة، بأن هناك مشكلة تخص الاستيراد، وجرى التعامل مع ذلك عبر تقليل فاتورة الاستيراد.
 

وزير الاستثمار: نستهدف تقليل زمن الإفراج عن البضائع إلى يومين فقط
قال المهندس حسن الخطيب،وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن برنامج "رد أعباء الصادرات" في الاصل موجود ومهم  على مدار التاريخ لأن مصر كان لديها تكلفة عالية سواء في الافراج عن الشحنات  الاستيرادية والتصدير بالاضافة لرسوم وإعباء بخلاف الضرائب تكبل المستثمرين بالاضافة إلى تثبيت سعر الصرف على مدار 15 عامًا  في مقابل التنافسية مما جعل المنتج المصرى غير تنافسي والان أصبح  لدينا سعر صرف  مرن".
 

حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013.
 

وزير الاستثمار: الصادرات تمثل 10% من الناتج القومي ونستهدف رفعها 3 أضعاف
أجاب المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على سؤال الإعلامية لميس الحديدي الذي طرحت: في ظل هذه الظروف هناك خروج للأموال الساخنة بقيم تتراوح مابين 2-3 مليار دولار ؟  قائلاً: لدي ثقة بأن مصر لديها سياسة نقدية واضحة محفزة على الاستثمار تستهدف التضخم وأن مرونة سعر الصرف تضمن تنافسية الصادرات المصرية ".

اخبار التوك شو صدى البلد وزير الاستثمار

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