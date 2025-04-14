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قتـ.لها الزوج.. مباحث ثالث الإسماعيلية تكشف لغز تغيب زوجة شابة 4 أشهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قتـ.لها الزوج.. مباحث ثالث الإسماعيلية تكشف لغز تغيب زوجة شابة 4 أشهر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

تمكنت وحدة مباحث ثالث برئاسة الرائد احمد البيومي، من كشف غموض حادث العثور علي  «عظام بشرية»،  في محيط  غرفة بسيطة لـ  "غفير" أحد المباني حديثة الانشاء بمنطقة ارض الجمعيات بـ الإسماعيلية لحراسة المبني.


بدأت القصة من قبل 4 اشهر، بورود بلاغ بتغيب زوجة في ظروف غامضة، لتستمر التحريات حول الواقعة وظروف ملابساتها في سبيل فك اللغز وكشف الغموض.


ومع بدء توسعة غرفة الغفير  في الدور الارضي والحفر حول منطقة خرسانية ظهرت له اجزاء من عظام بشرية ليقرر إبلاغ الشرطة.

وبعد حفر أستمر لساعات طويلة نجحت فيها الشرطة بالتعاون مع الدفاع المدني من استخراج الجثمان بالكامل، ومحاولة التوصل إلي هويته.

وشكل اللواء أحمد عليان مدير المباحث الجنائية فريق بحث بإشراف العميد مصطفي عرفة رئيس مباحث المديرية والمقدم محمد هشام مفتش مباحث ثالث والرائد أحمد بيومي رئيس مباحث قسم ثالث لكشف لغز الجثمان وسرعة التوصل إلي هويته.

ومع العمل 4 أشهر متواصلة توصل ضباط المباحث الجنائية بالتعاون مع مصلحة الأمن العام، الي هوية الجثمان  بعد فحص جميع بلاغات التغيب ومراجعة الكاميرات حول المنطقة وإجراء فحوصات الطب الشرعي وتبين أنه لسيدة في العشرينيات من العمر تدعي ش.م.

وتوصلت تحريات النقباء عبدالله صبحى وعمر السعيد وزياد عفيفى واحمد جمال معاونو مباحث قسم ثالث الاسماعيلية إلي أن زوج المجني عليها هو المتهم بارتكاب الواقعة، بعد ظهوره معها في المنطقة قبل ارتكاب الواقعة وأنه تخلص منها بدفنها في الاسمنت وبناء حائط علي مكان الدفن.

ونجح فريق البحث الجنائي في تحديد أماكن تردد المتهم باحدي المحافظات القريبة من القاهرة والتي فر إليها عقب ارتكابه الواقعة، وتمكنت مأمورية مكبرة من إلقاء القبض علي الزوج المتهم ويدعي ع. ح، وبمواجهته بتحريات المباحث أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية.

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