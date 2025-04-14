قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سوتشي الروسي: الأهلي لم يرسل حتى الآن لنا موقفه من شراء يحيى عطية الله
قتـ.لها الزوج.. مباحث ثالث الإسماعيلية تكشف لغز تغيب زوجة شابة 4 أشهر
القندوسي يوجه الشكر للنائب محمد أبو العينين
القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية فوق أجواء اليمن
أمريكا تعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على واردات إلكترونية من الصين
الدعوة الثالثة .. اللجنة المشرفة تستعد لعقد عمومية الصحفيين
طاجيكستان تتعرض لزلزال ثالث بقوة 4.5 ريختر
ترامب: حان وقت اختباء الإرهابيين
فايق يكشف حقيقة رسائل الندم وعودة زيزو للزمالك
وزير الاستثمار: جاري التفاوض على صفقات تشبه رأس الحكمة
ترامب يكشف عن إجراء جديد بشأن الرسوم الجمركية على الإلكترونيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طاجيكستان تتعرض لزلزال ثالث بقوة 4.5 ريختر

زلزال في طاجيكستان
زلزال في طاجيكستان
أ ش أ

أعلن المركز القومي في طاجيكستان لرصد الزلازل أن الدولة تعرضت لزلزال بلغت شدته 5ر4 درجة بمقياس ريختر، وأن هذا يعتبر ثالث زلزال تتعرض له اليوم . 

وذكر المركز في تدوينة نشرها على منصة / إكس / للتواصل الاجتماعى إنه فيما يتعلق بهذا الشأن فإن هذا الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات ، وتم رصده عند خط عرض 98ر38 شمالا ، وخط طول 61ر70 درجة شرقا . 

وأشار المركز إلى أن طاجيكستان كانت قد تعرضت فى وقت سابق اليوم لزلزالين بلغت شدة الأول 1ر6 درجة بمقياس ريختر، بينما بلغت شدة الثانى 9ر3 درجة ، وأن هذين الزلزالين وقعا على عمق 10 كيلومترات أيضا . 

من جانبه، فإن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق التنمية حذر من أن التجمعات السكنية فى طاجيكستان تواجه تهديدات لا هوادة فيها من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية التى تكثفت من جراء التغيرات المناخية وتتسبب فى تشريد آلاف السكان سنويا .

زلزال طاجيكستان ريختر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

مفاجأة.. زيزو تواصل مع مسؤولي الزمالك ورحب بالعودة

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

محافظ الشرقية

حقيقة صفع محافظ الشرقية لمواطن على وجهه خلال إحدى جولاته

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تستفيد من الدعم الإضافى؟

500 جنيه زيادة على بطاقة التموين لهؤلاء.. كيف تستفيد من الدعم الإضافى؟

مشغولات ذهبية

انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يقر مواعيد إجازة أعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال

جنيهات ذهب

520 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

مديرية أمن الجيزة

3 قبلهم ماتوا بنفس الطريقة .. مفاجأة مثيرة في وفاة 3 أشقاء بالعياط

ترشيحاتنا

أرشيفية

واشنطن تعرض ضمانات لحماس مقابل إطلاق رهائن

صورة أرشيفية

سقوط ضحايا وجرحي في تصاعد الهجمات الأمريكية علي اليمن

ترامب

ترامب: حان وقت اختباء الإرهابيين والولايات المتحدة لن تتوانى

فيديو

باسم سمرة

مفيش جزء تالت.. باسم سمرة يكشف كواليس مسلسل العتاولة

أحمد زكي

فقد بصره وكمل تمثيل.. مدير أعمال أحمد زكي يكشف عن مفاجأة للجمهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد