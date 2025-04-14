طاجيكستان تتعرض لزلزال ثالث بقوة 4.5 ريختر

أعلن المركز القومي في طاجيكستان لرصد الزلازل أن الدولة تعرضت لزلزال بلغت شدته 5ر4 درجة بمقياس ريختر، وأن هذا يعتبر ثالث زلزال تتعرض له اليوم .

وذكر المركز في تدوينة نشرها على منصة / إكس / للتواصل الاجتماعى إنه فيما يتعلق بهذا الشأن فإن هذا الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات ، وتم رصده عند خط عرض 98ر38 شمالا ، وخط طول 61ر70 درجة شرقا .

وأشار المركز إلى أن طاجيكستان كانت قد تعرضت فى وقت سابق اليوم لزلزالين بلغت شدة الأول 1ر6 درجة بمقياس ريختر، بينما بلغت شدة الثانى 9ر3 درجة ، وأن هذين الزلزالين وقعا على عمق 10 كيلومترات أيضا .

من جانبه، فإن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق التنمية حذر من أن التجمعات السكنية فى طاجيكستان تواجه تهديدات لا هوادة فيها من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والانهيارات الأرضية التى تكثفت من جراء التغيرات المناخية وتتسبب فى تشريد آلاف السكان سنويا .