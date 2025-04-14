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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القبض على المشتبه به في إحراق منزل حاكم ولاية بنسلفانيا

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أفادت وسائل إعلام أمريكية مساء الأحد، نقلا عن مصادر أمنية بأن الشرطة الأمريكية أوقفت رجلا يشتبه في تورطه بحرق مقر إقامة حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو.

ونقلت شبكة سي إن إن عن الشرطة قولها: "تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عاما في إطار التحقيق بحرق منزل حاكم بنسلفانيا".

وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد، كشف مفوض شرطة الولاية، العقيد كريستوفر باريس، أن المشتبه به هو كودي بالمر من مدينة هاريسبرج، وقد يواجه تهما تشمل "محاولة قتل والإرهاب والحرق العمد مع ظروف مشددة والاعتداء على مجموعة بأعذار مشددة".

وفي وقت سابق، أعلن حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية جوش شابيرو عن تعرض مقر إقامته في مدينة هاريسبرغ للحريق نتيجة حادث حرق متعمد، مؤكدا عدم وقوع إصابات، وقد تم إخماد الحريق بنجاح.

وأشار شابيرو إلى أن المشتبه به تسلق سياج المقر قبل إشعال الحريق، واصفا الهجوم بأنه "مستهدف"، لكن دوافع الجاني لا تزال غير واضحة، وتجري التحقيقات لتحديد التفاصيل الكاملة للحادث.

أمريكا حريق الشرطة الأمريكية بنسلفانيا حاكم ولاية بنسلفانيا

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