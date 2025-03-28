لبنان.. حريق ضخم في المدرسة الرسمية بقرية البركة

أفادت وسائل إعلام لبنانية باندلاع حريق في المدرسة الرسمية بقرية البركة في مدينة الخيام جنوبي لبنان جراء القصف الإسرائيلي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، اعلن أنه نفذ غارة على عنصرين اثنين من حزب الله بالقرب من برعشيت في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق من الخميس، أشارت وسائل إعلام لبنانية إلى أن جيش الاحتلال شن غارة بطائرة مسيرة بدون طيار استهدفت سيارة في بلدة برعشيت في جنوب لبنان.

وشن جيش الاحتلال غارة على منطقة يحمر في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية.

وفي نفس السياق، شن جيش الاحتلال غارة على بلدة تولين في جنوب لبنان أسفرت عن استشهاد خمسة أشخاص، من بينهم طفلة، وإصابة 11 آخرين بجروح، بينهم طفلان.