إصابة أكثر من 50 شخصًا في حريق دار مُسنين في ألمانيا

أصيب أكثر من 50 شخصًا، السبت، جراء حريق اندلع في دار للمسنين بمنطقة هانوفر-نويشتات شمالي ألمانيا، وفقًا لما أعلنته الشرطة.

وأكدت السلطات أن ثلاثة من المصابين يعانون من إصابات خطيرة، بينما لم تُعرف بعد الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

تدخل فرق الإطفاء

لاحظ العاملون في دار المسنين اندلاع النيران في إحدى الغرف بعد الظهر، وسارعت فرق الإطفاء إلى المكان، حيث تمكنت من منع انتشار الحريق إلى بقية الغرف، إلا أن سحب الدخان الكثيفة تسببت في أضرار بأجزاء أخرى من المبنى. وأدى ذلك إلى جعل الطابق العلوي غير صالح للسكن.

أوضحت فرق الإنقاذ أن المقيمين المتضررين سيتم نقلهم إلى أجزاء أخرى من الدار، بينما لا يزال العدد الدقيق للأشخاص الذين سيتم نقلهم غير محدد. وتضم دار المسنين نحو 100 مقيم، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامتهم.

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