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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكانش في قلبي غير الخير ليك.. أول تعليق من القندوسي بعد إصابته

القندوسي
القندوسي
يمنى عبد الظاهر

علق أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كيلوباترا، على إصابته القوية التي تعرض لها، خلال مباراة فريقه مساء أمس الأول أمام فاركو.


 

وكتب القندوسي عبر حسابه الرسمي على انستجرام قائلًا: "الحمد لله دايما وأبدا، الدنيا فيها الفرح وفيها الحزن، بصح في لحظات الحزن، لازم الواحد يكون راضي ومآمن بلي هذا ابتلاء من عند ربي، وامتحان رح يعدي إن شاء الله".


 

وتابع: "نحب نطمن كل الناس اللي حبتني وسقسات عليّا.. راني بخير، وبفضل دعواتكم ودعمكم، كلشي يهون، ومحبتكم سند كبير ليا، ونحب نوجّه كلمة لأخويا الصغير ياسين الملاح.. نعرف بلي ماشي متعمد، وربي شاهد كانش في قلبي غير الخير ليك. هذي كرة، وساعات تكون قاسية علينا كامل".


 

وأضاف:"وش صرلي ماشي نهاية، بصح بداية جديدة لتحدي جديد.. وواثق بلي نولي أقوى وأحسن من قبل بإذن الله".


  

واختتم: “شكر خاص لسعادة سفير الجزائر في القاهرة، السيد محمد سفيان براح، على دعمه ووقفته الطيبة، وكامل الشكر كذلك للنائب المصري محمد أبوالعنيين على اهتمامه ودعمه، ومننساش نشكر الطاقم الطبي اللي رافقني من أول لحظة، على احترافيتهم واهتمامهم الكبير، شكرًا من كل قلبي لكل واحد دعالي، زارني، ولا بعتلي كلمة طيبة، محبتكم غالية بزاف عليا”.

كان القندوسي، تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمس، خضع على آثارها لإجراء عملية جراحية مساء أمس، الأحد.

وفي لافتة طيبة قام لاعبو الأهلي، وبعض لاعبي الدوري المصري بزيارة الجزائري أحمد القندوسي في المستشفي بعد إجرائه العملية الجراحية مساء اليوم.

القندوسي سيراميكا الأهلي النائب ابو العنينين لاعبي الاهلي

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