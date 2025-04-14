أحمد العوضى يحذر جمهوره من عمليات النصب.. ما القصة ؟

نشر الفنان أحمد العوضى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يحذر فيه جمهوره من عمليات النصب والاحتيال التى تقوم بها بعض الصفحات التى تعلن عن مسابقات باسمه.

وكتب أحمد العوضي : "إخواتي الغاليين أي صفحة تعلن عن مسابقة سواء هنا أو انستجرام أو تيك توك، لا علاقه لها بي تماما، ومفيش مكان للمسابقة غير هنا علي الصفحة الشخصية لـ أحمد العوضي وجنبها العلامة الزرقاء".

حرص الفنان أحمد العوضي على تلبية طلب شاب من أحد متابعيه مبلغ مالي بقيمة 2000 جنيه والذي طلبه الشاب على سبيل “السلف”.

وعلق الشاب على منشور لأحمد العوضي على “فيس بوك”، إذ كتب: “يا عوضي عايز 2000 جنيه سلف لحد آخر الشهر بالله عليك ساعدني"، ليرد عليه العوضي قائلًا: "ابعت رقمك على الخاص يا حبيبي”.

أحمد العوضي الأول فى رمضان

ورد الفنان أحمد العوضي، على الجدل المثار مؤخرًا، حول المسلسل الأعلى مشاهدة خلال شهر رمضان 2025 والأكثر بحثا من خلال تقرير للوكالات الإعلانية.

ونشر “العوضي”، صورة توضح نسب الأكثر بحثا على “جوجل”، إذ أن مسلسله “فهد البطل” تصدر القائمة، وتلاه برنامج “رامز إيلون مصر” لرامز جلال ،وتلتهما مسلسلات “العتاولة٢” بطولة احمد السقا وباسم سمرة، “حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، ”الغاوي" بطولة احمد مكي ،برنامج "مدفع رمضان"،مسلسل “إش إش” بطولة مي عمر ،مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبدالعزيز.

وكتب أحمد العوضي تعليقا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك": “فهد البطل وأقرب منافسيه على مؤشر البحث جوجل، وتقرير المشاهدة للوكالات الإعلانية”.

وشارك العوضي بمسلسل “فهد البطل”، في موسم رمضان 2025، وشاركه في البطولة أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، حمزة العيلي، محمود البزاوي، لوسي، عصام السقا، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.