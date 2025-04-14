إصابة 3 أشخاص وسيدة في تصادم موتوسيكل وملاكي بالشرقية

أصيب 4 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بعربية ملاكي بطريق الدوار -أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي أولاد صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي اولاد صقر يفيد استقبال كلا من "محمد ح ا" 38 سنة مقيم الدوار مصاب بكسر بالفقرات الصدرية والقطنية و"أحمد م ا" 16 سنة و"محمد ا ا" 27 سنة و"فاطمة ع ا" 33 سنة مقيمين الدوار مصابين بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم موتوسيكل بعربية ملاكي بطريق الدوار -أولاد صقر بمحافظة الشرقية.

وتم نقل المصابين إلي مستشفي أولاد صقر وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.