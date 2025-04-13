محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولةمع رؤساء المراكز

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، لمتابعة أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة والقانون بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بسرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، مع سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وأكد المحافظ أن المحافظة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع مع الإستمرار في توعية المواطنين بضرورة المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي املاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة ومديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، ورئيس مركز ومدينة بلبيس بالنزول على الطبيعة لدراسة موقف عزبة الوفاء والأمل الواقعة على مساحة 40 فدان بنطاق مركز ومدينة بلبيس وتحديد الأراضي الواقعة ضمن أملاك الدولة واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونيه تضمن إسترداد حق الدوله والشعب.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون (144) لسنة 2017 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة كاملاً.