قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني..مصر تدين استهداف مخيم زمزم بدارفور
الرئيس السيسي يدعو الشركات القطرية لتوسيع حجم استثماراتهم في مصر
أحمد موسى: طفرة في العلاقات المصرية السعودية بمجال الصناعة
الدماطي رئيسًا لبعثة الأهلي في جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز
هل الفريضة في الست من شوال تحتسب بأجر 70 فريضة؟.. اغتنمها
ماذا يقصد.. محمد رمضان يستخدم البطيخ لتوجيه رسالة قبل حفله في أمريكا
بثنائية السعيد ومنسي.. الزمالك يهزم حرس الحدود في الدوري
بعد تمديد عقده.. محمد صلاح يوجه طلبًا عاجلاً لـ إدارة ليفربول
أحمد موسى: طفرة صناعية في العلاقات مع السعودية.. ونرحب بمستثمري المملكة
الصحة الفلسطينية: ما يحدث في غزة خرق واضح للقانون الدولي الإنساني
أمل الحناوي: زيارة الرئيس السيسي لـ قطر تؤكد قوة العلاقات بين البلدين
موجة حارة على الأبواب.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن درجات الحرارة حتى الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يتابع ملف تقنين أراضي أملاك الدولةمع رؤساء المراكز

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

عقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إجتماعاً مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمود متولي مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ، وهاني محمد السيد مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ، لمتابعة أخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الإنتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والبت بها وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة والقانون بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشدد المحافظ على مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بسرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي ، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، مع سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وأكد المحافظ أن المحافظة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع مع الإستمرار في توعية المواطنين بضرورة المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات تقنين أراضي املاك الدولة وتوفيق أوضاعهم طبقاً للقانون، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة ومدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة ومديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية، ومدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، ورئيس مركز ومدينة بلبيس بالنزول على الطبيعة لدراسة موقف عزبة الوفاء والأمل الواقعة على مساحة 40 فدان بنطاق مركز ومدينة بلبيس وتحديد الأراضي الواقعة ضمن أملاك الدولة واتخاذ مايلزم من إجراءات قانونيه تضمن إسترداد حق الدوله والشعب.

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للقانون (144) لسنة 2017 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة كاملاً.

الشرقية الزقازيق أملاك الدولة المواطنين المتعديين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

بعد قرار التبكير.. الموعد الجديد لصرف مرتبات أبريل 2025

زيزو

مفاجأة.. زيزو تواصل مع مسؤولي الزمالك ورحب بالعودة

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

3 أيام إجازة رسمية للموظفين والطلاب.. الحكومة تفاجئ المصريين بهذا القرار

محافظ الشرقية

حقيقة صفع محافظ الشرقية لمواطن على وجهه خلال إحدى جولاته

مشغولات ذهبية

انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

إسعاف

في يوم الصباحية.. مصرع عروسين اختناقا بالغاز بالقليوبية

جنيهات ذهب

520 جنيها.. انخفاض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

مشغولات ذهبية

متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

سوزي الأردنية

القبض على المتهمة بسرقة هاتف شقيقة سوزي الأردنية بالقاهرة

انقلاب نصف نقل ..صوره حية

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نصف نقل بالدقهلية

متهم - أرشيفية

طرده من المنزل.. انتقام مثير لشاب من شقيقه في البساتين

بالصور

سماء إبراهيم تشارك في مقدمة عروض مهرجان الفضاءات المسرحية .. صور

سماء ابراهيم
سماء ابراهيم
سماء ابراهيم

أطعمة تهدّئ أعصابك.. اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية
أطعمة تهدّئ أعصابك | اكتشف أسرار الغذاء المريح للنفسية

استخراج تصريح سفر .. الرابط والخطوات

استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر
استخراج تصريح سفر

بالأحمر الناري.. شيرين رضا تثير الجدل على مواقع التواصل في أحدث ظهور لها

شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى
شيرين رضا تثير الجدل بالاحمر النارى

فيديو

أحمد زكي

فقد بصره وكمل تمثيل.. مدير أعمال أحمد زكي يكشف عن مفاجأة للجمهور

محمد ثروت

محمد ثروت: لا يوجد مقارنة بيني وبين الفنان فريد شوقي

جمال سليمان

جمال سليمان: بدأت مشواري بأدوار رومانسية.. ومينفعش أقول إني اتظلمت

حماده هلال يروج للعبة قمار

هل يروج حمادة هلال للعب القمار؟.. حقيقة الفيديو المنتشر عبر السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: القاهرة - باريس .. رسائل بعلم الوصول

نهال علام

نهال علام تكتب: جيل العيال المحظوظة

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: مسلسل إش إش وعاصفة السوشيال ميديا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المهارات الناعمة.. حتمية اكتسابِها

أيمن رياض

أيمن رياض يكتب: المواطن أولاََ.. مواصلات بكرامة

المزيد