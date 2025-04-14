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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 فرق مصرية تتصدر ترتيب الفريق الإفريقية.. تعرف عليها

الاهلي
الاهلي
منار نور

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت تصدر ٣ فرق مصرية ترتيب الاندية الافريقية في تصنيف اندية العالم .


وكتب طلعت من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :"انجاز جديد للكرة المصرية.. 3 فرق مصرية تتصدر ترتيب الأندية الأفريقية في تصنيف أندية العالم".


كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن تطورات هامة تخص بعثة الفريق المتجهة إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لملاقاة فريق أورلاندو بايرتس في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي نجحت في إنهاء كافة إجراءات السفر الخاصة باللاعبين الأجانب بالفريق، بعد تجاوز بعض العقبات المتعلقة باستخراج التأشيرات.

وأشار المصدر إلى أن اللاعبين الأجانب سيحصلون على تأشيرات السفر خلال الساعات المقبلة، ومن ثم سيتمكنون من مرافقة بعثة الفريق المتجهة إلى جنوب إفريقيا دون أي معوقات، مؤكدًا أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لضمان جاهزية جميع عناصر الفريق للمواجهة المرتقبة أمام أورلاندو.

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