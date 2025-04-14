تعليق أحمد دويدار على أزمة ناصر ماهر.. ماذا قال

علق أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق على الازمة الخاصة باللاعب ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك .

الازمة التى بسببها قرر نادى الزمالك إيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق، مع توصية من عبد الواحد السيد مدير الكرة بخصم 25% من مستحقاته، نظراً لما بدر منه.



أحمد دويدار عبر صفحته الشخصية

وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك كتب أحمد دويدار معلقاُ على أزمة ناصر ماهر : " ده ناصر ماهر لاعب موهوب جدا لم يقدم شيء لحد الآن في نادي الزمالك والراجل عايز يلعب ويكون اساسي علشان يفيد النادي ولاعب جرئ جدا محتاج يلعب ٥ ماتشات ورا بعض وهتشوفوا نسخة عالمية.

واضاف دويدار :" لكن نصيحتي لناصر جمهور الزمالك عارف موهبتك كويس ونداء لكل من يهمه الامر في النادي حافظوا على هذا اللاعب لا يقل عن زيزو وامام عاشور".

ناصر ماهر يتقدم باعتذار

وكان قد تقدم ناصر ماهر بـ اعتذار بعدما بدر منه، بالأمس، و جاء فى الجلسة التى انتهت منذ قليل فى مكتب حسين لبيب رئيس النادى، بحضور وكيله، حيث اكد اللاعب انه لا يمكن أن يُسي لنادى الزمالك، وأنه فقط يريد المشاركة فى مركزة حتى يقدم أفضل مستوى له.

كما شدد على احترامة الكامل، لـ الجهاز الفنى بقيادة بيسيرو، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده فى المرحلة القادمة مع الفريق.

ومع هذا الاعتذار لم يشارك ناصر ماهر في تدريبات الزمالك اليوم، بقرار من بيسيرو الذي قرر استبعاده من مباراة سموحة يوم الاربعاء القادم في بطولة كأس الرابطة.

حيث تم وضع برنامج تدريبي منفرد له، بعيد عن التدريب الجماعى، ومن المنتظر عودته للمباريات بعد مباراة سموحة القادمة يوم الاربعاء.