العياط تتجمل.. تسكين السوق الحضاري الجديد وإخلاء الشوارع من الإشغالات

قام رئيس مركز ومدينة العياط المهندس ياسين سيد ياسين، بتنفيذ حملة مكبرة، لتسكين الباعة داخل السوق الحضاري الجديد، وإخلاء مزلقان العياط، والشوارع المحيطة به، من الإشغالات والعشوائيات التي عطلت حركة سير السيارات والمواطنين، وأثرت بشكل واضح على مدار أعوام على الشكل العام للمدينة.

وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير المظهر الحضاري لمركز ومدينة العياط في محافظة الجيزة، وفي إطار خطة مواجهة البؤر العشوائية وإعادة تخطيط وتطوير الأسواق والتوسع في إنشاء وتطوير أسواق يتوافر بها جميع المرافق والخدمات الأمنية والبيئية والحماية المدنية.

جاءت هذه الحملة بناءاً على توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بإزالة الإشغالات إعادة الانضباط إلى الطرق العامة، وسرعة تسكين السوق الحضاري الجديد لتشغيله تجريبياً.

وأكد رئيس مدينة العياط، أن هناك خطة للتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة الالتزام بنقل الباعة إلى السوق الحضاري وعدم عودة الإشغالات مجدداً، مشيرًا إلى أن أي محاولة للعودة إلى إفتراش الشوارع سيتم التعامل معها بحزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع فرض غرامات على المخالفين.

كما وعد المهنددس ياسين، بحل أزمة موقف سيارات ترامكو التي طالما شغلت الأهالي، مؤكدًا العمل على تنظيم حركة المرور وتحقيق السيولة المرورية في شوارع المدينة، بما يحقق راحة المواطنين ويعيد للعياط رونقها الحضاري.

وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة شاملة لتطوير المدينة ورفع كفاءتها بما يواكب تطلعات أهالي العياط في بيئة منظمة وآمنة.

كان قد كشف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عن موعد افتتاح سوق العياط الحضارى الجديد، مؤكداً إفتتاحه خلال شهر إبريل، وذلك بعد إجراء قرعة لتسكين التجار، مشيرًا إلى أن السوق يقام على مساحة 3700م، ويضم 419 محلًا مجهزًا بالمرافق اللازمة.