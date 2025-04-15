انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في مصر

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، في معظم الأعيرة، وسط استمرار الاضطرابات في الأسواق العالمية، رغم ارتفاع سعر الأونصة بالدولار إلى 3212.53 دولار.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية
سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء
سعر البيع: 5274 جنيه
سعر الشراء: 5251 جنيه
سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء
سعر البيع: 4835 جنيه
سعر الشراء: 4814 جنيه
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
سعر البيع: 4615 جنيه
سعر الشراء: 4595 جنيه
سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء
سعر البيع: 3956 جنيه
سعر الشراء: 3939 جنيه
سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء
سعر البيع: 3077 جنيه
سعر الشراء: 3063 جنيه
سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء
سعر البيع: 2637 جنيه
سعر الشراء: 2626 جنيه
أسعار الذهب في السوق العالمية اليوم الثلاثاء
سعر الأونصة
بالجنيه المصري: 164,049 جنيه سعر البيع ، و163,338 جنيه سعر الشراء
بالدولار الأمريكي: 3212.53 دولار
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء
سعر البيع: 36,920 جنيه
سعر الشراء: 36,760 جنيه