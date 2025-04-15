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انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 في مصر

انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء
انخفاض سعر الذهب اليوم الثلاثاء
محمد صبيح

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، في معظم الأعيرة، وسط استمرار الاضطرابات في الأسواق العالمية، رغم ارتفاع سعر الأونصة بالدولار إلى 3212.53 دولار.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية 

سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء

سعر البيع: 5274 جنيه

سعر الشراء: 5251 جنيه

سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء

سعر البيع: 4835 جنيه

سعر الشراء: 4814 جنيه

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

سعر البيع: 4615 جنيه

سعر الشراء: 4595 جنيه

سعر الذهب عيار 18  اليوم الثلاثاء

سعر البيع: 3956 جنيه

سعر الشراء: 3939 جنيه

سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء

سعر البيع: 3077 جنيه

سعر الشراء: 3063 جنيه

سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء

سعر البيع: 2637 جنيه

سعر الشراء: 2626 جنيه

أسعار الذهب في السوق العالمية اليوم الثلاثاء

سعر الأونصة  

بالجنيه المصري: 164,049 جنيه  سعر البيع ، و163,338 جنيه  سعر الشراء 

بالدولار الأمريكي: 3212.53 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

سعر البيع: 36,920 جنيه

سعر الشراء: 36,760 جنيه

أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025 سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء سعر الذهب عيار 12 اليوم الثلاثاء

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