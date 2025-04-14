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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأسعار الذهب في الإمارات اليوم 14 أبريل 2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم
أسعار الذهب في الإمارات اليوم
محمد صبيح

نستعرض اخر تحديث لأسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين 14-4-2025، فيما يلي:

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين

سعر الذهب عيار 24: 386.00 درهم

سعر الذهب عيار 22: 357.50 درهم

سعر الذهب عيار 21: 342.75 درهم

سعر الذهب عيار 18: 293.75 درهم

سعر الذهب عيار 14: 227.25 درهم

سعر الذهب عيار 12: 194.75 درهم

سعر الأونصة: 12006.00 درهم

سعر الجنيه الذهب: 2742.00 درهم

سعر الأونصة بالدولار: 3208.01 دولار

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 386.00 درهم إماراتي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 357.50 درهم، فيما سجل الذهب عيار 21 سعر 342.75 درهم.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 293.75 درهم، بينما بلغ عيار 14 نحو 227.25 درهم، وعيار 12 وصل إلى 194.75 درهم.

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 12,006.00 درهم، وسجل الجنيه الذهب 2,742.00 درهم، بينما استقرت الأونصة عالميًا عند سعر 3,208.01 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأثنين سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 12 سعر الجنيه الذهب

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