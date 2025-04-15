أخبار قنا.. افتتاح حدة غسيل كلى أطفال بالمستشفى الجامعي.. ومصرع معلمة بنجع حمادي

شهدت محافظة قنا، العديد من الأحداث على مدار الـ 24 ساعة، من أبرزها، افتتاح وحدة غسيل الكلى للأطفال بمستشفى قنا الجامعى، وحالة من الحزن بين معلمى نجع حمادى، عقب مصرع معلمة صدمتها سيارة أثناء خروجها من المدرسة بحاجر جبل هو، وكشف حقيقة تورط ربة منزل ونجلها في واقعة رضيع أبوتشت.

افتتاح وحدة غسيل الكلى للأطفال بمستشفى قنا الجامعى

افتتح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، وحدة غسيل الكلى للأطفال بمستشفى قنا الجامعي بمنطقة المعبر، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للجمهور.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن هذه الوحدة تمثل إضافة نوعية للخدمات الطبية بالمستشفى الجامعي. مشيرًا إلى حرص الجامعة على تحسين مؤشرات الخدمة الصحية، حيث تضم وحدة الغسيل الكلوي 4 ماكينات، ٤ مونيتور، ٤ كرسي سحب عينات، ٣ شفاط، ٢ ميزان.

كما تفقد رئيس جامعة جنوب الوادى، وحدة المعالجة بوحدة غسيل الكلى للأطفال، مشيداً بجهود قسم الأطفال بالمستشفيات الجامعية وما يقدمه من خدمات متميزة، وعلى مساهمة طلاب الدفعة العاشرة بكلية الطب في انشاء هذه الوحدة.

حزن بين معلمى نجع حمادى.. مصرع معلمة صدمتها سيارة أثناء خروجها من المدرسة

سادت حالة من الحزن بين معلمى ومعلمات نجع حمادى، عقب وفاة معلمة لغة عربية، في حادث تصادم تعرضت له عقب خروجها من مدرسها بقرية “ هو ” التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

وكانت أجهزة الأمن بـ قنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع معلمة، صدمتها سيارة مسرعة، عقب خروجها من مدرسة حاجر الجبل الابتدائية بقرية هو التابعة لمركز نجع حمادى، وتبين مصرع هبة أحمد عبدالمعطى، معلمة لغة عربية بمدرسة حاجر الجبل الابتدائية بهو، أثناء خروجها من المدرسة، عائدة إلى منزلها.

أمن قنا يكشف حقيقة تورط ربة منزل ونجلها في واقعة رضيع أبوتشت

كشفت تحريات وجهود أجهزة الأمن بـ قنا، تفاصيل جديدة في واقعة رضيع يبلغ من العمرة عدة أشهر، عثر عليه ملفوفاً في قطعة قماش داخل مقابر مركز أبوتشت، بعد بلاغ من ربة منزل يفيد عثورها على الطفل بالمقابر.

وتبين من التحريات الأمنية، أن ربة المنزل التي أدعت العثور على الرضيع داخل المقابر، تبين أن لها صلة بالطفل الرضيع وأن المعلومات التي أدلت بها أمام رجال الأمن، ما هي إلا قصة مفبركة لتخفى ورائها الحقيقة المؤكدة وراء قصة الرضيع.