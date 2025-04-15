الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة بكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين

ترأس مساء اليوم، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة ليلة الثلاثاء من البصخة المقدسة، وذلك بكنيسة سيدة البشارة، بالمهاجرين.

صلوات البصخة المقدسة

شارك في الصلاة الأب جورج سامي، راعي الكنيسة، حيث ألقى صاحب الغبطة تأملًا روحيًا للحاضرين حول "معنى البصخة المقدسة".

وأكد الأب البطريرك أن الكنيسة قامت بإعداد صلوات البصخة، لعمل مسيرة مع الرب يسوع في الأسبوع المقدس، ثم قدم غبطته نبذة عن أناجيل أحاد الصوم الأربعيني المقدس، وأن من يغفر الخطايا هو الله، ومن هو الله بالنسبة لنا؟.

وشدد بطريرك الأقباط الكاثوليك أن المسيحي الحقيقي هو من يعيش حسب تعاليم المسيح، بقلب حقيقي، مختتمًا كلمته بدعوة الحاضرين إلى التعمق في مسيرة أسبوع الآلام المقدس، استعدادًا لاستقبال فرح القيامة.