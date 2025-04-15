انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، انخفاضا طفيفًا في معظم الأعيرة، وسط استمرار الاضطرابات في الأسواق العالمية، رغم ارتفاع سعر الأونصة بالدولار إلى 3212.53 دولار.
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء
سعر البيع: 36,920 جنيه
سعر الشراء: 36,760 جنيه
سعر الذهب عيار 24
سعر البيع: 5274 جنيه
سعر الشراء: 5251 جنيه
سعر الذهب عيار 22
سعر البيع: 4835 جنيه
سعر الشراء: 4814 جنيه
سعر الذهب عيار 21
سعر البيع: 4615 جنيه
سعر الشراء: 4595 جنيه
سعر الذهب عيار 18
سعر البيع: 3956 جنيه
سعر الشراء: 3939 جنيه
سعر الذهب عيار 14
سعر البيع: 3077 جنيه
سعر الشراء: 3063 جنيه
سعر الذهب عيار 12
سعر البيع: 2637 جنيه
سعر الشراء: 2626 جنيه
أسعار الذهب في السوق العالمية
سعر الأونصة
بالجنيه المصري: 164,049 جنيه سعر البيع ، و163,338 جنيه سعر الشراء
بالدولار الأمريكي: 3212.53 دولار