انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، انخفاضا طفيفًا في معظم الأعيرة، وسط استمرار الاضطرابات في الأسواق العالمية، رغم ارتفاع سعر الأونصة بالدولار إلى 3212.53 دولار.

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء

سعر البيع: 36,920 جنيه

سعر الشراء: 36,760 جنيه

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 5274 جنيه

سعر الشراء: 5251 جنيه

سعر الذهب عيار 22

سعر البيع: 4835 جنيه

سعر الشراء: 4814 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 4615 جنيه

سعر الشراء: 4595 جنيه

سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 3956 جنيه

سعر الشراء: 3939 جنيه

سعر الذهب عيار 14

سعر البيع: 3077 جنيه

سعر الشراء: 3063 جنيه

سعر الذهب عيار 12

سعر البيع: 2637 جنيه

سعر الشراء: 2626 جنيه

أسعار الذهب في السوق العالمية

سعر الأونصة

بالجنيه المصري: 164,049 جنيه سعر البيع ، و163,338 جنيه سعر الشراء

بالدولار الأمريكي: 3212.53 دولار