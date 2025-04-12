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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجنيه الذهب بـ 37600 جنيه.. ومفاجأة بسعر عيار 21.. فيديو

الذهب
الذهب
هاني حسين

أكد  هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، أن الذهب وصل إلى أرقام مرتفعة  والزيادات في الذهب فاقت كل التوقعات.

وقال  هاني ميلاد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" 
4700 جنيه لعيار 21 الاكثر تداولا في مصر وهذا سعر لم يحدث من قبل في مصر".

وتابع هاني ميلاد :" إحنا بنسمع ارقام جديدة في أسعار الذهب منذ بداية 2025 ".

وأكمل هاني ميلاد:" هناك صناديق استمثارية للذهب وبنوك مركزية حول العالم تشتري ذهب وهناك توقعات لمزيد من ارتفاع أسعار الذهب عالميا".

ولفت هاني ميلاد:" أسعار الذهب لا سقف لها ومن الممكن ان يحقق أرقام غير متوقعة ، ومازال الذهب ملاذ آمن للكثيرين وهو الحصان الرابح  واعداد كبيرة من المصريين توجهوا لبيع الذهب مع بداية ارتفاع أسعار الذهب في مصر ".

وتابع هاني ميلاد:" سعر جنيه الذهب وصل لـ 37 الف و600 جنيه".

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