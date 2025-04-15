منتخب مصر للشباب يبدأ معسكره استعدادًا لأمم أفريقيا

يدخل منتخب مصر للشباب، تحت قيادة المدرب أسامة نبيه، معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، والتي ستنطلق في 27 أبريل الجاري في القاهرة.

سيبدأ الفريق استعداداته بمعسكر مفتوح لمدة خمسة أيام، قبل أن يُغلق المعسكر تأهبًا للبطولة التي تعد مؤهلة لكأس العالم.

قرعة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا

أجريت مراسم قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا أمس الأحد، وجاء منتخب مصر في رأس المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا. بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب. أما المجموعة الثالثة فقد ضمت منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.



نظام التأهل للدور ربع النهائي

يتأهل للدور ربع النهائي من البطولة متصدر ووصيف كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الثلاث. وفقًا للوائح البطولة، سيتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم تتم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث لتحديد المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.



