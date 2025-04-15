ألف سلامة عليك.. رانيا فريد شوقي تساند القندوسي بعد إصابته

ساندت الفنانة رانيا فريد شوقي، اللاعب أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا بعد تعرضه لإصابة في المباراة التي جمعت فريقه أمام فاركو.

وكتبت رانيا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام: "الف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك الفيديو، الف سلامة عليك ربنا يشفيك ويعافيك الفيديو اللي ظهرت فيه الاصابة يخض ويوجع القلب ربنا يقويك وبأذن اللّٰه ترجع اقوي و أحسن من الأول وتبقي نجم النجوم.

وأضافت " بندعيلك من قلوبنا اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".



إصابة القندوسي

وتعرض قندوسي لإصابة قوية في ساقه خلال مباراة بين سيراميكا كليوباترا وفاركو.

وحرص النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على أن يتابع بنفسه، حالة الدولي الجزائري أحمد القندوسي، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، والذي تعرض للإصابة بكسر في الساق، خلال مباراة فاركو، بالجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري.

ووجه النائب محمد أبو العينين، بتوفير كل وسائل العناية الطبية اللازمة، على أعلى مستوى، عبر كونسلتو طبي يضم أكفأ الأطباء، من أجل ضمان عودة القندوسي للملاعب في أقرب وقت ممكن.