مصطفى عبده: الكونفدرالية لمراكز الشباب والدورات الرمضانية

علق مصطفى عبده لاعب الأهلي السابق، على مصير مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، منوهاً لصعوبة موقف الفريق في بطولة الدوري المصري.

وقال مصطفى عبده في تصريحات تلفزيونية "الأهلي في أزمة كبيرة جدًا، فقد فرصة الفوز بالدوري العام بنسبة 60 أو 70 %".

وأضاف: "لكن يجب أن تلعب في الدوري وأن تكون متواجدا حتى ولو في المركز الثاني لأن بعد ذلك سنتواجد في بطولة الكونفدرالية، و(الكونفدرالية بتاعت مراكز شباب ودورات رمضانية)، وهي بطولة أقل أهمية من دوري أبطال إفريقيا".

وأوضح: "أنا لا أقلل من نادي الزمالك، ولكن بطولة الكونفدرالية ليست قوية مثل دوري أبطال أفريقيا"