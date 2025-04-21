بعد تصدرها الترند| من هي جيلان الجباس؟.. وحقيقة ارتباطها بعمر مرموش

شهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تفاعلاً واسعاً بعد أن فاجأ النجم المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، جماهيره بنشر صورة لصديقته من داخل غرفة تغيير الملابس عقب تألقه في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز. الصورة التي حملت طابعًا شخصيًا وإنسانيًا، كشفت للمرة الأولى عن هوية حبيبة مرموش، وهي جيلان الجباس، لتبدأ الأسئلة تتوالى من هي جيلان؟ وما طبيعة علاقتها بنجم مانشستر سيتي؟

من هي جيلان الجباس؟

جيلان الجباس، شابة مصرية تبلغ من العمر 25 عامًا، وُلدت في القاهرة، ودرست في الخارج حيث تخرجت من جامعة ساسكس بمدينة برايتون في المملكة المتحدة عام 2021، حاصلة على درجة البكالوريوس في دراسات الاتصال والإعلام. تعمل جيلان حاليًا كأخصائية تسويق في واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات، كما سبق لها أن خاضت تجربة في مجال الموضة والأزياء المستدامة كمستشارة.

لكن جيلان ليست مجرد شابة ناجحة أكاديميًا ومهنيًا، فهي أيضاً رياضية من الطراز الأول. تمارس الزومبا والملاكمة، وتملك شغفًا كبيرًا بالتصوير الفوتوغرافي، إلى جانب تألقها السابق في رياضة الإسكواش، حيث كانت ضمن فريق نادي وادي دجلة وحققت المركز الرابع في بطولة أندية وادي دجلة تحت 19 سنة عام 2017. اللافت أيضًا أنها ابنة عم يوسف محرم، اللاعب السابق بوادي دجلة، والصديق المقرب لعمر مرموش.

العلاقة التي حظيت باهتمام الجمهور

الصورة التي نشرها مرموش لصديقته من غرفة الملابس، حيث كانت تشير إلى قميصه مع تعليق "حظي السعيد"، كشفت عن جانب شخصي لطالما حافظ اللاعب على خصوصيته. فحتى بعد هذا الظهور، لا تزال العلاقة بعيدة عن الأضواء، حيث لا ينشر الثنائي أي صور مشتركة ولا يعلنان تفاصيل حياتهما الخاصة، مكتفيان بالمتابعة المتبادلة عبر إنستجرام.

مرموش من الدوري الألماني إلى تألق في السيتي

أما عن عمر مرموش، فقد انضم إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، بعد موسم استثنائي سجل خلاله 20 هدفًا وصنع 14 آخرين. واصل تألقه في إنجلترا بتسجيله 7 أهداف وصناعة هدف في مختلف البطولات، مما جعله أحد أبرز اللاعبين المصريين في أوروبا.

ما بين الرياضة والإعلام والحياة الشخصية، خطفت جيلان الجباس الأنظار ليس فقط لظهورها بجانب نجم كبير مثل مرموش، بل أيضًا لقصة نجاحها الشخصية والمهنية.



