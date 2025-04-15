ضيعت هيبة مصر.. تعليق حسين حجاج على إطلالة محمد رمضان

علق الفنان حسين حجاج، على إطلالة الفنان محمد رمضان أثناء حفله الأخير في أمريكا.

وكتب حجاج عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “مصر الولادة برجالها اللي طول عمرها تنجب رجال، ضيع هيبتها نمبر وان”.

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن ظهور محمد رمضان الغريب فى حفله الأخير فى أمريكا والذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية.

وجاء بيان نقابة المهن الموسيقية يؤكد على أن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية وهي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمساءلة، أما عن الحفلات التي تقام داخل جمهورية مصر العربية، فهي عبارة عن تصاريح للحفل الواحد أو العمل الواحد طبقًا لبروتوكول اتحاد النقابات الفنية الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية.

إطلالة محمد رمضان المثيرة للجدل

وأحيا الفنان محمد رمضان حفلًا غنائيًا فى أمريكا، وشهدت إطلالته التى ظهر بها علي المسرح، حالة من الجدل .

وكانت قد أعلنت منصة YouTube عن بث حفل محمد رمضان بثا مباشرا وحصريا عبر قناة كوتشيلا الرسمية على YouTube، إلى جانب بث باقي حفلات المهرجان.